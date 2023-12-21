إعلان مهم من الخدمات الطبية بشأن عطلتي الميلاد المجيد ورأس السنة

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أعلنت مديرية الخدمات الطبية الملكية، اليوم الخميس، أنه يوم الأحد الموافق 24 /12 /2023 ستكون عطلة رسمية في كافة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.كما قررت المديرية تعطيل كافة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها يوم الأحد الموافق 31 /12 /2023 بمناسبة رأس السنة الميلادية.وأكدت مديرية الخدمات الطبية الملكية أن مستشفياتها ستستمر باستقبال كافة المرضى في أقسام الطوارئ على مدار 24 ساعة.