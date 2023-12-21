الخميس 21 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إعلان مهم من الخدمات الطبية بشأن عطلتي الميلاد المجيد ورأس السنة

شعار الخدمات الطبية الملكية
شعار الخدمات الطبية الملكية
أعلنت مديرية الخدمات الطبية الملكية، اليوم الخميس، أنه يوم الأحد الموافق 24 /12 /2023 ستكون عطلة رسمية في كافة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.اضافة اعلان

كما قررت المديرية تعطيل كافة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها يوم الأحد الموافق 31 /12 /2023 بمناسبة رأس السنة الميلادية.

وأكدت مديرية الخدمات الطبية الملكية أن مستشفياتها ستستمر باستقبال كافة المرضى في أقسام الطوارئ على مدار 24 ساعة.
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