الثلاثاء 15 آب 2023
النسخة المطبوعة

إعلان مهم من الخدمة المدنية

سيرة ذاتية للتقدم إلى وظيفة - (تعبيرية)
سيرة ذاتية للتقدم إلى وظيفة - (تعبيرية)
أصدر ديوان الخدمة المدنية إعلانا اليوم الثلاثاء، بشأن تدقيق بيانات المتقدمين على وظائف الفئة الثالثة في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودائرة المشتريات الحكومية.اضافة اعلان

وتاليا نص الإعلان:

لاحقاً للإعلانات الصادرة عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودائرة المشتريات الحكومية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية في الصحف اليومية وعلى موقع الديوان الإلكتروني، بخصوص حاجتهم لتعبئة وظائف شاغرة على الفئة الثالثة، وتعزيزاً لمبادئ الشفافية والعدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص في تعبئة الوظائف الحكومية.

يدعو ديوان الخدمة المدنية وبالتشارك مع الدوائر والوزارات المعنية بالشواغر المتقدمين بطلبات توظيف على هذه الوظائف للدخول إلى الرابط الإلكتروني: خلال الفترة: (2023/8/15 ولغاية 2023/8/17)؛ لغايات الاطلاع على نقاطهم التنافسية التي تم احتسابها، وفقاً للوثائق المرفقة بطلب التوظيف وتدقيقها وإرسال الملاحظات أو الاعتراضات إن وجدت إلكترونياً من خلال شاشة البيانات.

ملاحظة: لا يمكن إضافة وثائق جديدة لطلب التوظيف، أو استلام الاعتراضات ورقياً ولن يتم  النظر في أي ملاحظة بعد انتهاء الفترة الزمنية المشار إليها أعلاه.
وزير الصحة د. فراس الهواري يستقبل رئيس وأعضاء لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في البرلمان العراقي

الهواري: يجب مكافحة التدخين لأنه بوابة لإدمان المخدرات منذ2 ساعة

WhatsApp Image 2023-08-15 at 3.23.35 PM

اجتماع فوري مرتقب لمتابعة المشاريع الأردنية العراقية المصرية منذ2 ساعة

الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة

الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة منذ2 ساعة

رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات - (أرشيفية)

الذنيبات: مجلس النواب واجه هجمة إعلامية شرسة بسبب بعض التعديلات القانونية منذ3 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2023-08-15 at 6.56.26 PM

الصفدي يلتقي نظيره السوري في القاهرة

منذ 4 دقيقة
أشجار حرجية

الأردن يرمِّم ما أفسده تغير المناخ.. زراعة 3 ملايين شجرة حرجية سنويا

منذ 26 دقيقة
السوق المركزي - (تصوير: أمجد الطويل) - (أرشيفية)

2451 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي

منذ 30 دقيقة
الأردن والسعودية

الأردن والسعودية يؤكدان استمرار التشاور والتنسيق لحل الأزمة السورية

منذ 41 دقيقة
اطلاق نار

رئيس النيابة العامة يصدر أمرا بملاحقة مطلقي العيارات النارية احتفالا بنتائج التوجيهي

منذ2 ساعة
إطلاق نار

الحبس 3 أشهر لمطلق عيارات نارية احتفالا بالتوجيهي

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

أين هو مشروع الأردن؟

ماهر أبو طير |اليوم

مصطلحات شتى.. والمرأة هي الضحية!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

المطلوب لزيادة الصادرات الوطنية

سلامة الدرعاوي |اليوم

كلمة بمثابة النار وأخرى بمثابة النور وأثر كلتيهما ظاهر

تهاني روحي |اليوم

مشكلة الفقر.. التحديات والحلول

رعد التل |اليوم

تواجدنا في كأس العالم

معاذ وليد أبو دلو |اليوم
ترجمات
1692008694163791500

‏النيجر ترفض النظام القائم على القواعد‏

ترجمات | منذ22 ساعة
مقاتلة روسية تحلق قرب مسيّرة أميركية في الاجواء السورية في 23 تموز (يوليو) - (أرشيفية)

ردع التصعيد الأفقي الروسي في سورية

ترجمات |13 آب 2023
الملكة ماري من مودينا مع الأمير جيمس ستيوارت، بريشة بينيديتو جيناري الثاني، 1690 – (المصدر)

‏كيف غيرت نظريات المؤامرة مجرى التاريخ؟‏

ترجمات |13 آب 2023
مؤيدون لفلسطين يطالبون بإنهاء الفصل العنصري لإسرائيل - (أرشيفية)

"ديمقراطية" الأبارتايد

ترجمات |12 آب 2023
البروفيسور آفي شلايم أثناء إلقاء محاضرة - (أرشيفية)

مقتطف من كتاب آفي شلايم.. "ثلاثة عوالم، مذكرات عربي يهودي" (2-1)

ترجمات |11 آب 2023
نيجيريون مؤيدون للمجلس العسكري في مظاهرة أمام السفارة الفرنسية في نيامي - (المصدر)

"ليس انقلابا آخر كالمعتاد": ما الذي يحدث في النيجر؟

ترجمات |09 آب 2023
 