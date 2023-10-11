الأربعاء 11 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إعلان نتائج ترشيح الدورة الرابعة للمنح الخارجية للعام الجامعي 2023-2024

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
عمان-الغد- أعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي (2023-2024) ضمن دورة الترشيح الرابعة اليوم الأربعاء الموافق 11-10-2023،  وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط التالي (http://www.dsamohe.gov.jo )   وكذلك من خلال إرسال رسائل نصية للطلبة المرشحين على أرقام الهواتف التي قاموا بتخزينها عند تقديم الطلبات.اضافة اعلان
حيث سيُعطى الطالب المرشح للاستفادة من هذه المنح مهلة (12) ساعة فقط لاتخاذ القرار وتنفيذه إلكترونياً بالموافقة على المنحة التي تم ترشيحه للاستفادة منها، أو رفضها وذلك من خلال البرمجية الإلكترونية التي أعدتها الوزارة مسبقاً لهذا الغرض على أن يقوم في حال الموافقة على الترشيح باستكمال الوثائق اللازمة خلال 48 ساعة من خلال مراجعة الوزارة / مديرية البعثات / قسم الدارسين في الخارج والاتفاقيات الثقافية، وبخلاف ذلك فإنه يفقد حقه في الترشيح.
كما يستطيع أي طالب غير مرشح للاستفادة من هذه المنح الاطلاع من خلال البرمجية على أسماء ومعدلات الطلبة الذين تم ترشيحهم ضمن اللواء الجغرافي أو الاعتباري الذي ينافس ضمنه الطالب. 
لأي سؤال أو استفسار يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص بمديرية البعثات (dsa@mohe.gov.jo).
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