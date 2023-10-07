إعلان نتائج طلبات إساءة الاختيار والانتقال بين الجامعات والتخصصات لأبناء العشائر

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عمان- أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، نتائج طلبات إساءة الاختيار والانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة.وقالت الوزارة إن عدد هذه الطلبات 654 طلبا، وإنه يمكن التعرف على نتيجة طلب الانتقال بالدخول إلى الرابط:ودعت الوزارة، الطلبة الذين جرى الموافقة لهم على الانتقال إلى متابعة الإعلانات الصادرة عن الجامعات المعنية للتعرف على مواعيد استكمال إجراءات التسجيل.--(بترا)