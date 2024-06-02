إعلان 3 مواقع للاحتفال باليوبيل الفضي في عمان

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عمان- صادق مجلس أمانة عمان الكبرى، على مساهمة الأمانة في الاحتفالات الوطنية التي ستقام في مدينة عمان بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية التي ستقام يومي 7 و8 الشهر الحالي في المحافظات، ومن ضمنها مدينة عمان في 3 مواقع هي: المدرج الروماني، حدائق الجبيهة، حدائق الملك عبدالله الثاني/ المقابلين.وفي هذا السياق، هنأ امين عمان د. يوسف الشواربة باسمه وأعضاء المجلس وكوادر الأمانة، جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بمناسبة اليوبيل الفضي، لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، مشيداً بالقيادة الهاشمية للسير بالمملكة إلى بر الأمان والنهضة والتحديث.وأشار الشواربة، إلى الرسائل المهمة التي جاءت في مقابلة ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على قناة العربية، والتي تحدث فيها سموه عن محاور مهمة تؤكد أن هذا الوطن يسير على الطريق الصحيح من مواجهة للتحديات على مدار 25 عام مضت من تاريخ المملكة.جاء ذلك خلال ترؤسه أمس، الجلسة الثامنة العادية لمجلس أمانة عمان، وخلالها وافق أعضاء المجلس على جدول الأعمال.وفي سياق آخر، أعلنت أمانة عمان الكبرى عن خطة لتقديم حوافز تشجيعية للحصول على التقاعد، تهدف إلى توجيه الإنفاق نحو الاستثمارات الرأسمالية وتقليل الإنفاق الجاري، وتحقيق الرشاقة المؤسسية ورفع كفاءة الموظفين وبناء قدراتهم، وتوظيف التكنولوجيا بكفاءة وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص.وتشمل أهداف الخطة، رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين الخدمات في المدينة، ومراجعة العمليات والتشريعات لبناء هيكل تنظيمي رشيق ومرن.ومن المقرر اعتماد خطة تطوير إداري ومالي لـ10 سنوات، مع إقرار موازنة العام 2025.وتبدأ المرحلة الأولى من الخطة، بمباشرة كمرحلة تحضيرية للمراحل اللاحقة، حيث تستهدف 4460 موظفا بحصولهم على التقاعد مع حوافز تشجيعية، بينما تستهدف المرحلة التالية 7 آلاف موظف خلال 10 سنوات.-(بترا)