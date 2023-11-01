الخميس 02 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"إعمار فلسطين" تستعرض خطتها لما بعد انتهاء الحرب على غزة

قطاع غزة-(وكالات)
قطاع غزة
عمان – قال نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، إن دور اللجنة العليا للإعمار في فلسطين، سيبدأ منذ لحظة وقف إطلاق النار على قطاع غزة، عن طريق عمليات إيواء للنازحين ممن هدمت بيوتهم بتوفير الكرفانات، تليها عمليات التدعيم للمباني التي تحتاج لصيانة، والتأكد من سلامتها للسكن.اضافة اعلان
وأشار الزعبي إلى أنه ستجري إزالة الركام والمباني الخطرة وفتح الطرق، لافتا إلى أن اللجنة ستتواصل مع مهندسين في غزة، لحصر الأضرار وتقييمها، كما سيجري العمل مع الشركاء في شركات الطاقة لتأهيل الخلايا الشمسية وتزويد المباني العامة والمستشفيات بالطاقة الشمسية.
وأضاف الزعبي، أن ما تخوضه المقاومة "يعيد لنا الروح والكرامة والعزة والبشرى بنصر قريب"، فالشعب الفلسطيني يخوض أشرف معارك الأمة دفاعا عن الأرض والهوية والإنسان والمقدسات.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة، المكونة من نقابتي: المهندسين والمقاولين في مجمع النقابات المهنية، لعرض إنجازات اللجنة والتأكيد على استمرارية الحملة.
وشدد الزعبي على استمرار العمل في حملة "غزة معا ننصرها" لصالح جمع التبرعات لدعم صمود الأهل في القطاع، نتيجة العدوان الصهيوني الغاشم الذي تتعرض له غزة.
وأوضح الزعبي، أن الحرب تدخل أسبوعها الرابع، ورجال المقاومة دخلوا من مختلف الجبهات، ما يشكل عنوانا للصراع، وهي معركة الأمة في مواجهة الاحتلال.
وبيّن أن عدد الوحدات السكنية المتضررة جزئيا يصل إلى 200 ألف وحدة، والمدمرة بالكامل 35 ألف وحدة، والمدارس المتضررة 203 مدرسة منها 45 مدرسة دمرت بالكامل، كما دمر 85 مقرا حكوميا و47 مسجدا و3 كنائس.
بدوره، أكد نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري، إنه وبرغم ما نفذ من قطاع غزة من الغذاء والماء والوقود، لكن العزة والكرامة والفخر والرجولة ازدادت أضعافا.
وقال رئيس مجلس الهيئة زهير العمري، أنه جرى إنشاء مشاريع بكلفة 70 مليون دولار، 95 % منها في القطاع، لافتا استعداد الهيئة لما بعد الحرب، إذ قدرت الخسائر في الحرب على غزة حتى اللحظة بـ15 مليار دولار، وأن الوضع يحتاج لجهود مضاعفة، وهو ما نعوّل به على الشعب الأردني.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
جلالة الملك عبدالله الثاني

الملك يعود إلى أرض الوطن

منذ 6 دقيقة
رئيس اتحاد الجولف كريم البرغوثي (الأول من اليسار) في تكريم سابق - (من المصدر)

البرغوثي: نسعى لزيادة قاعدة اللعبة رغم ضعف الاستثمار

منذ 47 دقيقة
غارات إسرائيلية عنيفة على غزة

وسط عجز دولي لتنفيذها: استبعاد هدنة إنسانية في غزة

منذ 49 دقيقة
شاب غزي يحمل طفلا مصابا بجروح عقب القصف الوحشي على غزة أمس-(وكالات)

الحكومة تتماهى مع الشعب بمطلب إعادة سفيرنا من تل أبيب فورا

منذ 50 دقيقة
. وقفة تضامنية مع غزة في نقابة الصحفيين

"الصحفيين": الاحتلال يغطي فشله العسكري بالمجازر ضد المدنيين

منذ 52 دقيقة
دمار هائل خلفه قصف طائرات الاحتلال لقطاع غزة أمس-(وكالات)

متلازمة الحرب والحصار على غزة "تجهض" فرص الولادات الآمنة للنساء

منذ 57 دقيقة
افكار و مواقف

"المدنيون" في السياق الاستعماري- الاستيطاني (2)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

عذرا يا الماغوط.. إنهم يكرهوننا

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

هبة القطاع الخاص

سلامة الدرعاوي |اليوم

الدولة الفلسطينية الجديدة!

سميح المعايطة |اليوم

خيط الدم المسال

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
مستوطنون يستعدون للاعتداء على فلسطينيين بحراسة جيش الاحتلال - (أرشيفية)

تحت ستار معركة غزة، المستوطنون يهودون المنطقة (ج)

ترجمات | منذ3 ساعة
‏علما فلسطين و"حزب الله" يرفرفان في بلدة الخيام، جنوب لبنان، 9 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)

متى سيدخل "حزب الله" اللبناني المعركة؟‏

ترجمات | منذ3 ساعة
Untitled-1

‏إسرائيل تواجه "مهمة شبه مستحيلة" في غزة‏

ترجمات | منذ3 ساعة
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين (يسار) في زيارة تضامنية إلى إسرائيل مؤخرًا - (أرشيفية)

الحرب بين إسرائيل و"حماس" والسياسة الأميركية

ترجمات |31 تشرين الأول 2023
جنود أميركيون يلوحون لزملائهم بينما يعبرون من العراق إلى الكويت في آخر قافلة عسكرية غادرت العراق، 2011 – (المصدر)

الولايات المتحدة "لا غنى عنها" في خلق عدم الاستقرار فحسب‏

ترجمات |31 تشرين الأول 2023
فلسطيني يقف أمام ركام منزله الذي دمره جيش الاحتلال في غزة - (أرشيفية)

على من يقع اللوم؟‏

ترجمات |30 تشرين الأول 2023
 