"إعمار فلسطين" تستعرض خطتها لما بعد انتهاء الحرب على غزة

محمد الكيالي

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عمان – قال نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، إن دور اللجنة العليا للإعمار في فلسطين، سيبدأ منذ لحظة وقف إطلاق النار على قطاع غزة، عن طريق عمليات إيواء للنازحين ممن هدمت بيوتهم بتوفير الكرفانات، تليها عمليات التدعيم للمباني التي تحتاج لصيانة، والتأكد من سلامتها للسكن.وأشار الزعبي إلى أنه ستجري إزالة الركام والمباني الخطرة وفتح الطرق، لافتا إلى أن اللجنة ستتواصل مع مهندسين في غزة، لحصر الأضرار وتقييمها، كما سيجري العمل مع الشركاء في شركات الطاقة لتأهيل الخلايا الشمسية وتزويد المباني العامة والمستشفيات بالطاقة الشمسية.وأضاف الزعبي، أن ما تخوضه المقاومة "يعيد لنا الروح والكرامة والعزة والبشرى بنصر قريب"، فالشعب الفلسطيني يخوض أشرف معارك الأمة دفاعا عن الأرض والهوية والإنسان والمقدسات.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة، المكونة من نقابتي: المهندسين والمقاولين في مجمع النقابات المهنية، لعرض إنجازات اللجنة والتأكيد على استمرارية الحملة.وشدد الزعبي على استمرار العمل في حملة "غزة معا ننصرها" لصالح جمع التبرعات لدعم صمود الأهل في القطاع، نتيجة العدوان الصهيوني الغاشم الذي تتعرض له غزة.وأوضح الزعبي، أن الحرب تدخل أسبوعها الرابع، ورجال المقاومة دخلوا من مختلف الجبهات، ما يشكل عنوانا للصراع، وهي معركة الأمة في مواجهة الاحتلال.وبيّن أن عدد الوحدات السكنية المتضررة جزئيا يصل إلى 200 ألف وحدة، والمدمرة بالكامل 35 ألف وحدة، والمدارس المتضررة 203 مدرسة منها 45 مدرسة دمرت بالكامل، كما دمر 85 مقرا حكوميا و47 مسجدا و3 كنائس.بدوره، أكد نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري، إنه وبرغم ما نفذ من قطاع غزة من الغذاء والماء والوقود، لكن العزة والكرامة والفخر والرجولة ازدادت أضعافا.وقال رئيس مجلس الهيئة زهير العمري، أنه جرى إنشاء مشاريع بكلفة 70 مليون دولار، 95 % منها في القطاع، لافتا استعداد الهيئة لما بعد الحرب، إذ قدرت الخسائر في الحرب على غزة حتى اللحظة بـ15 مليار دولار، وأن الوضع يحتاج لجهود مضاعفة، وهو ما نعوّل به على الشعب الأردني.