الأحد 27 آب 2023
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إغلاق مؤسسة مستحضرات تجميل مخالفة

مستحضرات تجميل - (تعبيرية)
مستحضرات تجميل - (تعبيرية)
أغلقت فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء في مديرية الأجهزة الطبية والمستلزمات مؤسسة مستحضرات تجميل في عمان لمخالفتها تعليمات المؤسسة.اضافة اعلان

وبين مدير عام المؤسسة، الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، أن المؤسسة المخالفة تداولت مستحضرات تجميل غير مجازة أصوليًا من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بحق القائمين عليها.

وأكد مهيدات أن فرق الرقابة والتفتيش المختصة تنفذ جولات تفتيشية دورية للتأكد من أن مستحضرات التجميل المتداولة مجازة وآمنة وبما يكفل صحة وسلامة مستخدميها.

ودعت المؤسسة المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة أو استفسار وعلى مدار الساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني info@JFDA.Jo وعبر تطبيق الـ"واتس آب" على الرقم 0795632000.
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