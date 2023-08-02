الخميس 03 آب 2023
النسخة المطبوعة

إغلاق معمل مواد نظافة غير مرخص في الرصيفة

إغلاق - تعبيرية
إغلاق
  أغلقت لجنة السلامة العامة في متصرفية لواء الرصيفة اليوم الأربعاء، معملا غير مرخص لتصنيع مواد نظافة كيميائية ضمن منطقة سكنية في مدينة الرصيفة، وجرى ضبط القائم على المعمل المخالف وتوديعه للحاكمية الإدارية في المتصرفية ليتم توديعه للقضاء لاتخاذ الاجراء القانوني اللازم.اضافة اعلان
واكد متصرف لواء الرصيفة الدكتور خلف بني خالد أن المتصرفية وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية من البلدية والأمن العام ممثلا بالشرطة البيئية تتعامل مع كافة البلاغات الواردة إليها بشكل صارم فيما يخص السلامة العامة وما من شأنه الأضرار بأرواح المواطنين وممتلكاتهم لمنع تعرضهم لأي أذى نتيجة هذه المنتجات غير الخاضعة للرقابة والمواصفات والمقاييس المعتمدة رسميا، داعيا المواطنين الى الإبلاغ عن أي مخالفة فورا.
بدوره قال رئيس البلدية شادي الزيناتي إن طواقم البلدية تتابع شكاوى وبلاغات المواطنين باهتمام ولما فيه المصلحة العامة، ومن خلال مديرية الصحة والبيئة في البلدية للتعامل معها فورا بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
وعبر رئيس قسم الشرطة البيئية للواء الرصيفة الرائد مالك الطراونة عن شكره لكل من يحمل حس المواطنة والمسؤولية بالإبلاغ عن كل من تسول له نفسه الأضرار بصحة المواطنين والبيئة وان كافة البلاغات التي ترد تعامل بحرفية وسرية.
--(بترا)
رجال الأمن العام

ضبط 10 تجار ومروجين للمخدرات.. أحدهم مرتبط بعصابات دولية منذ6 ساعة

"إثبات النسب

دعوات لإطلاق حملات تشجع على "الاحتضان" و"إثبات النسب" والتوفيق الأسري 01 آب 2023

غازات الدفيئة

توقعات بارتفاع غازات الدفيئة في الأردن إلى 39 مليون طن في 2035 01 آب 2023

القمح

كيف يحقق مجلس الأمن الغذائي الفاعلية بعد فشل "الزراعي الأعلى"؟ 01 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1690989511547168200

الأردن ينضم لـ21 مبادرة أطلقت في قمة المناخ 27

منذ4 ساعة
المؤسسة العامة للغذاء والدواء

"الرقابة والتفتيش": مؤسسات طبية تعيد استخدام مستلزمات "المرة الواحدة"

منذ4 ساعة
1690989467187161900

خبراء يحذرون من طفيليات بالقطط تسبب الإجهاض والعقم وأضرارا بالأجنة

منذ4 ساعة
1690989534507170800

إستراتيجية "منعة عمان".. تساؤلات حول المنجز والمؤجل

منذ4 ساعة
1690989467227162000

"النواب" يوافق على تعديلات "الأعيان" ويقر مشروع قانون الجرائم الإلكترونية

منذ4 ساعة
ازمة سير في العاصمة -(الغد)

حلول مرورية للمواقع الأكثر ازدحاماً في عمان

منذ6 ساعة
افكار و مواقف

المعلم: الإدارة المدرسية والقوانين والأنظمة

خولة كامل الكردي |اليوم

المسؤولية عن انفجار بيروت..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

يوم الصناعة الوطنية

سلامة الدرعاوي |اليوم

أندية المحترفين.. أين رابطتكم؟!

خالد خطاطبة |اليوم

ماذا بعد الرسول والقرآن الكريمين؟

سميح المعايطة |اليوم

ماذا لو..؟

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1690965665945959900

ما الذي حدث لـ"القاعدة"؟

ترجمات | منذ4 ساعة
‏بنيامين نتنياهو يخاطب اجتماعًا مشتركًا للكونغرس الأميركي في واشنطن العاصمة، 2015 – (المصدر)

‏قطع المساعدات الأميركية عن إسرائيل لن يعالج العلة ‏الأساسية

ترجمات |01 آب 2023
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
1690710420980591000

الانهيار البطيء للسلطة الفلسطينية ‏

ترجمات |30 تموز 2023
1690625238439049200

جيران السودان لم يكشفوا عن أي خطة عملية لمساعدته

ترجمات |29 تموز 2023
1690625098059039500

‏الخرق الآخذ بالاتساع في إسرائيل العلاقات الإسرائيلية الأميركية‏

ترجمات |29 تموز 2023
 