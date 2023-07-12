الأربعاء 12 تموز 2023
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إغلاق نفق مدخل جرش لإعادة تأهيل الخلطة الاسفلتية

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خارطة توضيحية
أعلنت وزارة الاشغال العامة والإسكان، بالتعاون مع مديرية الامن العام عن اغلاق مروري للسير داخل النفق السفلي المؤدي إلى طريق مدخل جرش القديم للسير القادم من عمان إلى جرش بطول (500) متر مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة 11 مساء ولغاية الساعة 6 صباحا من يوم غد الخميس؛ لإعادة تأهيل الخلطة الاسفلتية.اضافة اعلان

وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، إن العمل يشمل إعادة فرد طبقة خلطة اسفلتية جديدة، حيث سيتم اغلاق النفق السفلي المؤدي إلى طريق مدخل جرش القديم وذلك للمسرب المتجه من عمان الى جرش اغلاق تام وتحويل السير إلى الطريق المؤدي إلى مبنى بلدية جرش الجديد وذلك حسب المخطط المرفق. 

وبينت أن العمل يشمل فرد خلطة اسفلتية على داخل النفق وذلك من ضمن أعمال العطاء رقم (56/2022) الخاص بتحسين واعادة تــاهيل طريق عمان – جرش- اربد.

وأكدت الوزارة أن التحويلات المرورية مجهزة بعناصر السلامة العامة والاشارات التحذيرية داعية المواطنين سالكي الطريق إلى التقييد باسس القيادة الامان وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان والشركاء في مديرية الامن العام.
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