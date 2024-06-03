إقرار تعليمات "بنك الأسئلة".. هل يطور امتحان المجلس الطبي؟

محمد الكيالي

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عمان - فيما صدرت أول من أمس في الجريدة الرسمية، تعليمات بنك الأسئلة في المجلس الطبي الأردني لسنة 2024، عبر اختصاصيون عن ارتياحهم لهذا القرار الذي انتظرته الجهات الطبية طويلا، لتوحيد الامتحان، ورأب صدع التفاوت بين الامتحانات التي كانت تجريها المؤسسات الطبية المعنية كلا على حدة، ومن شأنه أيضا أن يطور من امتحان المجلس.ونصّت المادة 3 من التعليمات، على أن بنك الأسئلة الخاص بامتحانات المجلس ينشأ وفق معايير عالمية تلبي متطلبات الامتحانات التي يعقدها المجلس.ويشكّل المجلس في المادة 4 فقرة (أ) من التعليمات، لجنة تسمى لجنة بنك الأسئلة لكل اختصاص في الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة بتنسيب من لجنة الدراسات العليا.وتتولى لجان بنك الأسئلة، صياغة أسئلة الامتحان في حقل اختصاصها من خلال برمجية JSQB وتحليل الأسئلة وتدقيقها وقياس مدى صعوبتها.وتعمل اللجان على تغذية البنك بالأسئلة الخاصة بامتحانات شهادة المجلس بعد اكتمال جميع المعايير في هذه الأسئلة، ودراسة التقارير الخاصة بأسئلة الامتحان الصادرة عن اللجنة الفرعية وتقييمها، بالإضافة إلى رفع تقرير للمجلس كل 6 أشهر عن سير العملية ببنك الأسئلة.وبحسب المادة 6 من التعليمات، فإن المجلس يعمل على إنشاء قاعدة بيانات للأطباء الاستشاريين في الاختصاصات الطبية والصيدلانية الذين يمكن الاستعانة بهم في وضع أسئلة الامتحانات، كما تنص المادة 7 على أنه للمجلس الحق بالاستعانة ببنوك أسئلة معروفة عالميا لغاية إعداد الأسئلة.وفي هذا الصدد، قال عضو مجلس المجلس الطبي الأردني نقيب أطباء الأسنان الدكتور عازم القدومي، إن وجود بنك أسئلة لامتحان المجلس الطبي هو موضوع طرحته إدارة سابقة للمجلس لسنوات.وأكد القدومي في تصريح لـ"الغد"، أن امتحان المجلس الطبي الأردني كان امتحانا "عائما ومطاطا"، إذ إن نماذج الأسئلة واسعة ومتوسعة، وبالتالي كانت تشكل عقبات وصعوبة أمام المتقدمين للامتحان.وبين أن وجود بنك أسئلة مع تحديد منهاج للدراسة، أمر معمول به في كل امتحانات الاختصاص في دول العالم المتقدمة، وبالتالي كان لا بد للأردن أن يخطو هذه الخطوة بتحديد بنك أسئلة للأطباء المتقدمين لامتحانات المجلس الطبي الأردني حتى يكون الطالب على علم ودراية بطبيعة وشكل الأسئلة ونماذجها والمواضيع التي يجب أن يدرسها.ولفت إلى أن امتحانات التخصص تحديدا هي امتحانات واسعة وهناك العديد من المدارس التي يأتي منها الاختصاصيون مثل أميركا وأوروبا الشرقية والغربية والدول العربية، وبالتالي يجب تحديد نماذج الأسئلة بشكل واضح.وقال إن هذا البنك هو بنك واسع في التخصص، مبينا أن التعليمات تأتي لتحسين وتطوير الامتحان وكان يجب العمل به منذ سنوات.وخلص القدومي إلى أن التعليمات من شأنها أن تطور من امتحان المجلس الطبي الأردني.بدورها، قالت عضو مجلس نقابة الأطباء هدى فاخوري إن بنك الأسئلة في المجلس الطبي كان أحد مطالب نقابة الأطباء منذ سنوات.وأضافت فاخوري أنه في العديد من دول العالم هناك بنك أسئلة، لأن وجوده يسهل الأمور على الأطباء مقدمي امتحان البورد، وبالتالي فإن الأمور تكون واضحة أمامهم حول أي سؤال يمكن أن يتعرضوا له.ولفتت إلى أن هذا البنك يضم أسئلة ضمن تخصص معين يكون الأطباء قد عملوا فيه وتدرّبوا عليه.وأوضحت أن بنك الأسئلة يعمل على ضمان عدم توزيع الأسئلة من حيث الصعوبة، حيث جرت العادة سابقا على تقسيم أسئلة الامتحان، فمثلا يمكن أن تكون هناك نسبة 25 % أسئلة صعبة، و%25 سهلة و50 % ضمن نطاق المتوسط.واعتبرت فاخوري أن بنك الأسئلة سيضمن نوعية أسئلة معقولة، بحيث لا تكون الأسئلة "فضائية"، وبالتالي تكون هناك مرجعية للأطباء.ولفتت إلى أن البنك يجب أن يكون ضمن حزمة تعليمات الإقامة بالمجلس الطبي الأردني، منوهة بأن المشكلة الأساسية هي غياب برنامج إقامة موحّد، بحيث تعدّدت المراكز التي يخضع فيها الأطباء لبرامج التخصص أو الإقامة.وأشارت إلى أن هنالك برنامج إقامة في وزارة الصحة من المفترض أن يكون اسمه "برنامج المجلس الطبي الأردني"، الذي ينتهي بشهادة البورد، مبينة أن الخدمات الطبية أيضا لديها الشيء ذاته، الإضافة إلى الجامعات والمستشفيات الخاصة التي لديها أكثر من برنامج إقامة.وقالت إنه في العديد من دول العالم، هناك برنامج إقامة موحّد، سواء من ناحية المنهاج أو من ناحية طريقة طرح الأسئلة، حيث يتدرب الطبيب على الامتحانات خلال أربع سنوات، ويتعلم ما الأسئلة التي يُمكن أن تُطرح عليه؟واعتبرت أن بنك الأسئلة يأتي لتنظيم وتوحيد طريقة الامتحان، في محاولة لرأب صدع التفاوت بين الامتحانات التي تجريها مؤسسات طبية كل على حدة.وأشارت إلى أن تعليمات بنك الأسئلة هي خطوة إيجابية لأنها ستساعد الأطباء المتدربين في تخصصهم، وسيتمكنون من الإلمام بالمواضيع التي تهمهم في عملهم، بعيدا عن التشتّت في المراجع والأسئلة البعيدة عن تخصّصهم.وقالت إن النجاح في امتحان المجلس الطبي يعني أن الطبيب يسير بثبات في تخصصه، وبالتالي يكفل ذلك خلق "طبيب آمن" بممارسة المهنة والاختصاص الطبي.ولفت أن "الطبيب الآمن" يكون آمنا على نفسه ومرضاه، ومع الخبرة يصبح وضعه أفضل، ويتم منحه الفرصة للتركيز على التخصصات الفرعية الأدق.ويحتوي بنك الأسئلة على آلاف الأسئلة المشروحة والمتنوعة، والتي تغطي مواضيع مختلفة في الطب، حيث يُساعد هذا البنك الأطباء لأداء امتحانات المجلس الطبي الأردني، بما في ذلك امتحان الامتياز وامتحان الإقامة.ويمكن للأطباء والطلاب الاشتراك في بنك الأسئلة للوصول إلى المواد التعليمية والأسئلة المشروحة، فيما يُعد أداة قيّمة لتحسين المعرفة والاستعداد للامتحانات.