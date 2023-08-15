إلقاء القبض على عدد من تجار ومروجي المخدرات

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قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في ادارة مكافحة المخدرات يواصلون ملاحقة اشكال التعامل مع المواد المخدرة كافة، وضرب أوكار التجار والمروجين ، وتعاملوا خلال الايام الماضية مع عشر قضايا نوعية في العاصمة واربد وعجلون والمفرق والبادية الشمالية والرمثا.وأبرز تلك القضايا كانت بعد جهد استخباري ومراقبة لاحد أخطر تجّار ومهربي المخدرات في لواء الرمثا ، إذ قادت الجهود لمحاصرته ومداهمته بعد التأكد من حيازته لكميات كبيرة من المواد المخدرة وأفضت المداهمة لإلقاء القبض عليه بعد أن أبدى مع اثنين من أبنائه مقاومة شديدة للقوة، محاولين استخدام أسلحة نارية وبيضاء وبتفتيش المكان عثر على 115 الف حبة مخدرة ونصف كغم من مادة الكوكايين المخدرة وسلاحين ناريين.وفي القضية النوعية الثانية في احدى مناطق البادية الشمالية دوهم منزل شخصين بعد التأكد من استخدامه لتخزين كميات كبيرة من المخدرات من أجل بيعها والاتجار بها، إذ القي القبض عليهما وبتفتيش المنزل عثر على 139 كف حشيش و 13 الف حبة مخدرة .وفي محافظة اربد تم التعامل مع قضيتين لمروجين ألقي القبض في الاولى على شخصين من مروجي المخدرات وبحوزتهما 4 كفوف حشيش و 3 الاف حبة مخدرة فيما القي القبض في الثانية على مروج بحوزته 5 كفوف حشيش .وفي محافظة عجلون تم التعامل كذلك مع قضيتين الاولى دوهم منزل استخدمه احد الاشخاص لزراعة اشتال الماريجوانا والقي القبض عليه وضبط داخل المنزل 220 شتلة ماريجوانا فيما تمكنت في القضية الثانية قوة امنية خاصة من القاء القبض على مطلوب خطر تاجر للمخدرات بحقه 11 طلبا امنيا بعد مقاومة أبداها للقوة .وفي العاصمة تم التعامل مع قضيتين في الاولى شرق العاصمة ألقي القبض خلالها على مروجين اثنين بعد محاولة فرارهما وجرت مطاردتهما وضبط بحوزتهما كمية من المواد المخدرة ، فيما القي القبض في القضية الثانية على مستورد لمادة الكريستال وبحوزته نصف كغم من تلك المادة القاتلة.وفي محافظة المفرق القي القبض على تاجر مروج للمخدرات بعد مداهمة مكان وجوده وضبط بحوزته 6 كفوف حشيش و 1000 حبة مخدرة فيما تم في قضية اخرى ضبط كمية من اشتال الماريجوانا داخل منزل احد الاشخاص بعد القاء القبض عليه.وجرت إحالة القضايا والمضبوطين كافة، للمدعي العام لمحكمة أمن الدولة.