الإثنين 05 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إنزالان جويان مشتركان أردني وهولندي شمال قطاع غزة

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إنزال جوي مشترك أردني هولندي شمال قطاع غزة
استمرارا للجهود الدولية التي يقودها الأردن في تنظيم ودعم إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية للأهل في قطاع غزة، نفذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والقوات المسلحة الهولندية مساء اليوم الاثنين إنزالين جويين مشتركين من خلال طائرات من نوع c130 على محيط المستشفى الميداني الأردني غزة/77 شمالي قطاع غزة.اضافة اعلان
وتضم المساعدات التي تم إنزالها مواد إغاثية وإنسانية وطبية بواسطة صناديق مخصصة مزودة بمظلات موجهة بنظام GPS، بهدف إيصالها إلى المواقع المحددة وضمن التوقيتات اللازمة.
وتأتي هذه العملية في إطار دعم جهود المملكة التي تبذلها في مساندة الأهل والأشقاء في قطاع غزة جراء الحرب المستمرة عليه، وتأكيداً على العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين، وتعبيراً عن قيمة التضامن والتآزر الذي يكنه الشعب الهولندي للشعب الفلسطيني.
وتؤكّد القوات المسلحة أنها مستمرة بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للأهل في قطاع غزة، تخفيفاَ عنهم جراء ما يتعرضون له من ظروف انسانية صعبة، ودعم صمودهم على أرضهم بمختلف الطرق والوسائل، وتعزيز إمكانات المستشفيات بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية، للمرضى والجرحى والمصابين في ظل الحرب على القطاع.
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