إنزال المساعدات الطبية للمستشفى الميداني في غزة لحظة استثنائية للأردنيين

فريق "الغد"

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محافظات- عاش الأردنيون أمس، لحظة استثنائية، حينما بثت وكالات الانباء العربية والعالمية، إعلان جلالة الملك عبدالله الثاني على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (x)، إرسال طائرة من القوات المسلحة الاردنية- سلاح الجو، بإنزال جوي لمساعدات طبية للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.وعبرت العديد من الجهات عن تثمينها لهذه الخطوة المهمة، التي أقدم الاردن عليها، تلبية للاحتياجات الصحية لأهلنا في قطاع غزة المحاصر، والذي يتعرض أهله وقطاعه الصحي ومدنيوه ومرافقه ومبانيه للقتل والتدمير منذ شهر، وما تزال الحرب مستمرة.رؤساء لجان نيابية، أكدوا مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، الداعمة للأشقاء في فلسطين، وإرسال طائرة تحمل مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمُستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.كما أكدت لجنة فلسطين النيابية، فخرها واعتزازها بجهود جلالة الملك، وتوجيهاته للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بإرسال طائرة تحمل مُساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمُستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.وقال رئيسها فراس العجارمة، "إن الكيان الصهيوني المُحتل لا يؤمن بحل الدولتين"، مضيفا أن ذلك يعني بأن المنطقة والإقليم سيشهدان صراعا مُستمرا، ولن تنعم المنطقة بالسلام، ما لم تلتزم دولة الاحتلال الصهيوني بالمُعاهدات والاتفاقيات، وتوقف عدوانها الغاشم على غزة.وأكد العجارمة ثبات الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية، منذ بدء الصراع العربي الصهيوني، مؤكدا أن القضية الفلسطينية تُعد على رأس أولويات الأردن وجلالة الملك، الذي ما يزال يبذل قصارى جُهده في الدفاع عن القضية المركزية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بإقامة دولته المُستقلة.وأضاف، بحضور اعضاء اللجنة، أن دولة الاحتلال برهنت للعالم بأنها لا تؤمن بأي حل من شأنه إحلال السلام في المنطقة، مُشيرا إلى أن هذا التعنت وعدم الامتثال لقرارات الأمم المُتحدة، لن يجلب للمنطقة غير الدمار وتوسع الصراع في الإقليم.إلى ذلك، أكدت اللجنة موقف الأردن المُتمثل باستدعاء السفير الأردني في الكيان المحتل، وعدم الرغبة بعودة سفيره إلى عمان، حتى يتوقف العدوان على غزة، موضحة أن هذا الإجراء يُعد أحد الخيارات الدبلوماسية الأردنية للضغط على الكيان المحتل، بُغية إيقاف عدوانها على الأهل في فلسطين.بدورهم، أوضح اعضاء اللجنة، أن اللجنة في انعقاد مُستمر منذ بدء العدوان الصهيوني على غزة في السابع من الشهر الماضي، مُثمنين جهود الجيش العربي والأجهزة الأمنية، في إدارة الموقف والحرص على المحافظة على الجبهة الداخلية موحدة ومتماسكة.وشددوا على أن الجبهة الداخلية، تمثل العمود الفقري للوحدة الوطنية وسياجها المنيع.كما أجابوا على استفسارات ومُلاحظات المُشاركين حول موقف الأردن تجاه العدوان الوحشي الصهيوني على غزة.من جهته قال رئيس لجنة البيئة والمناخ النيابية علي الغزاوي إن موقف جلالة الملك ثابت وراسخ لا يلين، في دعم القضية الفلسطينية، ووقف المُعاناة التي يتعرض لها الأهل في غزة جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم، مؤكدًا ضرورة المحافظة على الأمن الداخلي، والالتفاف خلف القيادة، لما فيه مصلحة البلاد.لجنة الشؤون الخارجية النيابية، حيت جهود الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه الأهل في قطاع غزة، مؤكدة ضرورة تمتين الجبهة الداخلية، والالتفاف خلف القيادة، والقوات المُسلحة الأردنية - الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.وثمنت، على لسان رئيسها النائب خلدون حينا، اليوم الاثنين، جهود الجيش العربي بإنزال مُساعدات طبية للمُستشفى الميداني الأردني في غزة، بتوجيهات من جلالة الملك، مُعربة عن فخرها بالدور الإنساني الذي تقوم به طواقم "الميداني الأردني" على الرغم من استمرار القصف الهمجي الإسرائيلي على قطاع غزة.وقال حينا إن الأردن هو الأقرب لفلسطين، وسيبقى السند الحقيقي والداعم للغزيين، الذين يتعرضون إلى أبشع عدوان في التاريخ، داعيًا إلى ضرورة العمل على وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، فورا، ومواصلة الجهود لإيصال المُساعدات الإنسانية للأهل هُناك.وفي بيان له، قال الحزب الوطني الدستوري، إن "هذا اليوم سيبقى يوما عربيا مشهودا، بتحليق نسور الجو الملكي الأردني في سماء غزة العربية، بعزيمة ملك عربي هاشمي، وأن يصل للجرحى والمصابين الفلسطينيين جراء الحرب العدوانية عليهم، دون ارتهان أو توقف عند معابر وقيود تفرض على شعب شقيق يواجه حرب إبادة وحشية".وأكد الحزب وقوفه خلف جلالة الملك بمواقفه التاريخية وبشجاعة المواجهة في ميدان المجتمع الدولي والقوى العالمية، تجاه جرائم الحرب التي ترتكبها حكومة الاحتلال في غزة هاشم، ومنافحة جلالته عن الحق الفلسطيني بالحرية والاستقلال.مشيرا إلى أن مواقف جلالة الملك المعلنة وبشجاعة سياسية، وضعت القوى العالمية أمام حقيقة مواقف هذه القوى من ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الإنساني الدولي، وما يتعلق بالإبادة الجماعية والتهجير القسري للفلسطينين والعقاب الجماعي المفروض على قطاع غزة، وتأكيد جلالته أن ما تقوم به دولة الاحتلال، تعد جرائم حرب بحق الفلسطينين.وقال الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني، إن إرسال المساعدات الأردنية لغزة، اختراق سياسي وكسر عسكري للحصار على غزة، وتتويج للدبلوماسية الأردنية، وتناغم حقيقيا مع الموقف الشعبي لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وفك الحصار المفروض عليه.وأضاف البيان أن الحزب يثمن الدور الأردني الرسمي والشعبي القوي والجريء في مساعيه لوقف العدوان والحرب على غزة، والذي تجسد في سحب السفير والوقفات الشعبية التضامنية، داعيا لاتخاذ موقف عربي وإسلامي وعالمي حازم ضد العدوان، ومحاسبة مرتكبيه.وعبر حزب الميثاق الوطني عن فخره واعتزازه بالموقف الأردني العروبي الرافض للحرب العدوانية على أهلنا في قطاع غزة، الذي أكده جلالة الملك في اللقاءات المحلية والمحافل العربية والدولية كافة.وقال الحزب في بيان له "نفخر بما يقوم به الأردن من جهود داعمة ومساندة لأهلنا في القطاع، وكان آخرها توجيهات جلالة الملك للقوات المسلحة، بإنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا، عبر سلاح الجو الملكي للمستشفى الميداني الأردني في غزة، ليكون الأردن أول دولة في العالم يقوم بهذا العمل البطولي الشجاع".كما ثمنت لجان الخدمات والهيئات الاستشارية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بالمملكة، جهود القوات المسلحة، بإنزال المساعدات الطبية في غزة بتوجيهات ملكية.وأوضحت اللجان في بيان صادر عن دائرة الشؤون الفلسطينية، أن المستشفى الميداني ما يزال مستمرا في عمله، برغم ما يعانيه من نقص حاد في الإمدادات، وبدوره الإنساني للتخفيف من معاناة الأهل في القطاع.وقال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان "نستشعر من تغريدة الملك معنى الدعم والإسناد لأهلنا في فلسطين في وقت عصيب أمام حرب الاحتلال الوحشية على غزة".وأضاف، ما تزال الدبلوماسية الدولية تواجه تعنتا من الاحتلال يرفض أي هدنة أو انفراج إنساني، ما يجعل العالم ومنظماته في حالة حرج لعدم فعاليتها في تنفيذ الاتفاقيات والتفاهمات المعنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي.وتابع، وبالرغم من ضعف الإنجازات الدولية في ملف الهدنة الإنسانية وإيصال المساعدات لأهلنا في غزة، لكن الدبلوماسية الأردنية وبتوجيهات مباشرة من جلالة الملك، تمكن صقور سلاح الجو الملكي الأردني، وبأمر وإشراف ملكي سام من إمداد المستشفى العسكري الميداني في غزة هاشم، بالمواد الطبية ليستمر في تقديم العلاج وإنقاذ الأرواح البريئة.وزاد، وعلى نهج جلالته في توضيح حقيقة وحيثيات الواقع المأساوي لأهلنا في فلسطين بشكل عام وغزة بشكل خاص للرأي العام الدولي، جاء مضمون لقاء جلالة الملكة رانيا العبد الله لشبكة أخبار (سي ان ان)، بإشارة جلالتها للوضع الإنساني الكارثي غير المسبوق في غزة، والتحذير من خطورة الرواية الإسرائيلية المزيفة، بما في ذلك استخدام سلاح معاداة السامية لاسكات كل من يعارض كيان الاحتلال أو لا يدعم موقفها.وقال تقرر أخيرا إعادة تشكيل مجلس أوقاف القدس من شخصيات أردنية وفلسطينية، ما يعكس الحرص الأردني على حماية القدس وهويتها ومقدساتها من الاقتحامات والاعتداءات الإسرائيلية التي تنفذها إسرائيل مستغلة انشغال الإعلام والرأي العام فيما يجري في غزة، مشيرا إلى أن العدوان على غزة هو عدوان على القدس ومقدساتها وعلى فلسطين من البحر إلى النهر.الى ذلك، حرك المستشفى التخصصي في عمان، قافلة من عدة شاحنات محملة بالمستلزمات الطبية والأدوية لدعم القطاع الصحي في غزة بما قيمته 100 ألف دينار أردني، بحضور رئيس وأعضاء هيئة المديرين د. فوزي الحموري في المستشفى التخصصي، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية.وأكد الحموري، ضرورة تكاتف الجهود خلف القيادة الهاشمية الرشيدة والتي تقود جهوداً حثيثة عربياً ودولياً لحماية المدنيين في غزة، ووقف الحرب وايصال كافة المساعدات والمستلزمات الطبية لمعالجة الجرحى والمصابين جراء العدوان الصهيوني الغاشم.وأشار الحموري أنه لمن واجبنا جميعاً أن نهبّ لنصرة أهلنا في فلسطين وتحديداً في قطاع غزة وتزويدهم بالمستلزمات والمواد والمستهلكات الطبية والخيوط الجراحية وكل ما يلزم من المساعدات الإغاثية الطارئة اللازمة خاصة بعد توقف عدد كبير من مستشفيات القطاع عن العمل بسبب القصف العشوائي من قبل جيش الاحتلال وبسبب انقطاع الكهرباء والوقود ومنع إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى العدد الكبير جداً من الجرحى والذي يفوق بكثير الطاقة الاستيعابية للقطاع الصحي في غزة.كما ويأتي تجهيز هذه القافلة ضمن المبادرات التي يطلقها أو يشارك بها المستشفى التخصصي على حد سواء لمساعدة الأهل في فلسطين بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص، وسبق أن نفذ المستشفى التخصصي حملة تبرع بالدم تحت عنوان "نفديكم بدمائنا" والتي شهدت إقبالا كبيرا من آلاف الأردنيين وحققت الحملة رقماً قياسياً حيث أنها أكبر حملة تبرع بالدم في تاريخ الأردن تتم بإشراف بنك الدم الوطني، بالإضافة الى توقيع اتفاقية مع جمعية الإغاثة الطبية العربية لعلاج الجرحى المصابين من الأشقاء في قطاع غزة والذين اصيبوا جراء العدوان الصهيوني الغاشم، وذلك ضمن حملة " جراحك جراحنا يا غزة" لعلاج 500 جريح من غزة.