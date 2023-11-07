الثلاثاء 07 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"إنزال غزة".. تاريخ أردني طويل في كسر الحصارات عن الأشقاء

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غزيون يحملون المساعدات الطبية الاردنية بعد إنزالها جوا في غزة أول من أمس
عمان – كرس الأردن عبر الإنزال الناجح الذي نفذه سلاح الجو الملكي أمس في قطاع غزة، تاريخا طويلا من القدرة على كسر الحصارات عن الأشقاء، في إطار دوره الإنساني الذي لا يقل أهمية عن دوره الدبلوماسي في فضح جرائم حرب الإبادة لدولة الاحتلال الصهيوني. اضافة اعلان
ولم يكن إنزال أمس المرة الأولى، فقد سبق وأن كان للأردن دور في كسر حصار بيروت عام 2006، حينما أعلن جلالة الملك عن وصول أول طائرة أردنية من سلاح الجو الملكي تحمل مستشفى ميدانيا ومعدات طبية لمعالجة ضحايا العدوان الصهيوني. 
ويرمي الأردن من خلال هذه الخطوة المهمة، إلى التخفيف من آثار العدوان الوحشي على الأبرياء في القطاع الذي يعيش حرب إبادة منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وأن يمهد لبداية جسر إغاثة جوي ليس للمستشفى الأردني في القطاع، بل لكل القطاع الصحي في غزة.
ويستثمر الأردن وزنه الدبلوماسي، وعلاقاته الدولية، والمكانة التي يتمتع بها، باعتباره يمثل صوت العقل والمنطق في خضم الجرائم التي يرتكبها الاحتلال، والتي خلفت حتى الآن نحو 10 آلاف شهيد، بالإضافة إلى النقص الحاد في المستلزمات الطبية وخروج أغلب المستشفيات عن الخدمة، بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني. 
ولا ريب أن المشهد الفريد للطائرة العسكرية الأردنية وهي تحلق في سماء غزة وسط القصف الشديد منزلة حمولتها إلى المستشفى الميداني، المحملة بالأدوية والمستلزمات الطبية والجراحية، يؤكد دور الأردن الذي تقود دبلوماسيته حجر الرحى لوقف العدوان على غزة، وينجح في كسر الحصار الذي دام لأكثر من شهر، إلا من عشرات الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وطبية عبر معبر رفح الحدودي.
والأردن لم يقبل ولن يقبل، في ظل شح الإمدادات، أن يقف مكتوف الأيدي إزاء ما يتعرض له القطاع من قتل وتدمير، بل آثر أن يدشن أول جسر جوي لمساعدة الأشقاء في غزة، في الحصول على المعالجات اللازمة والأدوية في أوضاع بائسة صنعتها آلة التدمير الهمجي الصهيونية.
وجاءت تأكيدات جلالة الملك في بداية الأزمة، بأن الأردن سيقيم جسراً جوياً لكسر الحصار على قطاع غزة وأهله، في مسارها الصحيح، حيث نجح بانتزاع احترام العالم لدوره الذي يقوده جلالة الملك، وبصدقية الكلمة الأردنية ونقائها، لتشكيل حالة عربية وعالمية عامة، تبرهن أن الأردن الذي قاتل من أجل القضية الفلسطينية، لن يقف متفرجا إزاء ما يحيق بأهل غزة.
فالأردن وعبر هذه الخطوة، لن يكتفي بجسر إغاثة جوي للمستشفى الأردني فقط، بل لكل القطاع الصحي في غزة، انطلاقا من دوره الإنساني في قطاع غزة، لا سيما وأنه أول من سارع لرفض العدوان، والعمل على إيصال المساعدات الإغاثية والطبية، ليس لغزة وحدها، بل للضفة الغربية أيضا التي تشهد مدنها حصارا مشددا من المحتل.
والأردن الذي سيستخدم كل قدراته الدبلوماسية وعلاقاته للضغط من أجل إدخال المزيد من المساعدات لدعم المستشفيات في غزة، يعمل جاهدا لإقرار هدنة إنسانية، ووقف كامل للعمليات العسكرية التي تستهدف إبادة الأشقاء في غزة، استنادا إلى دوره الأخوي والعروبي والإنساني، بضرورة الضغط على مواقع القرار الغربية، وفي دولة الاحتلال، لوقف عملياتها، والبدء بمفاوضات جادة، وفقا للثوابت الأردنية، وبما يحقق للفلسطينيين دولتهم على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس الشرقية.
ولا يألو الأردن جهدا في تسخير علاقاته وإمكاناته كافة لدعم الأشقاء في غزة، عبر مد أطر التعاون مع "الأونروا" ومنظمات الأمم المتحدة كافة، والمنظمات الدولية الإغاثية، لإدخال المساعدات، لأن حاجة قطاع غزة في ارتفاع، بخاصة بعد استهداف المستشفيات.
وأكد الأردن مرارا، أنه مستعد لتوسيع نطاق عمليات المساعدة الطبية، عبر المعابر الحدودية، والجو، فضلا عن استعداده لنقل الجرحى إلى المملكة لتقديم الرعاية الطبية لهم في مستشفيات المملكة.
كما يعمل أيضا على تعزيز المراكز الطبية الأردنية الموجودة حالياً في الضفة الغربية، وتزويدها بسائر مستلزماتها الطبية والإغاثية، إضافة إلى وجود مئات الأطباء الأردنيين المتطوعين للعمل في غزة والضفة، والاستعداد لتجهيز مستشفيات ميدانية جديدة لمساعدة الأشقاء في القطاع، وتعزيز دوره الإنساني في هذا الصدد.
ويلعب الأردن دورا مهما الآن في التنسيق مع الأشقاء العرب والأصدقاء في العالم، من أجل تعزيز المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية، لتكون المملكة بوابة للإغاثة الطبية والإنسانية للأشقاء في غزة، بطريقة منظمة، وتسريع وتيرة العمل العربي لإنقاذ الأبرياء الذين يتعرضون لقصف يومي.
كما لعبت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية دورا بارزا، وكانت أول جهة من خارج غزة تعمل داخل القطاع بالتعاون مع جمعيات خيرية، وتزويد السكان والمستشفيات باحتياجاتها الأساسية، فضلا عن دعم المنظمات الإنسانية العاملة في القطاع، مثل الأونروا وغيرها.
كما يتجلى العزم الأردني على المساعدة في تصميمه على إبقاء المستشفى الميداني الأردني عاملا في غزة، وهو يتبع للقوات المسلحة الأردنية، ويستقبل من 1000 إلى 1200 مريض يوميا.
ويدار المستشفى من خلال طواقم طبية وفنية وإدارية تبدل كل 3 أشهر بطاقم جديد، كما يزود مع بداية كل مهمة بالمستلزمات الطبية والعلاجية لإدامة عمله، كونه يقدم خدماته بشكل مجاني.
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