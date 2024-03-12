"إنقاذ الطفل": قدرة أطفال غزة على تصور مستقبل خال من الحرب اختفت تقريبا

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خمسة أشهر من العنف والتشريد والتجويع والأمراض، تضاف لــ17 عاما من الحصار، تسببت بندوب نفسية لا يمكن الخلاص منها بسهولة للأطفال في غزة.ويرصد تقرير بحثي أصدرته منظمة “إنقاذ الطفل” حول تقرير واقع الصحة النفسية لأطفال غزة خلال الحرب وما قبلها، إذ يقول الأهالي ومقدمي الرعاية للأطفال بأن قدرة الأطفال على تصور مستقبل خال من الحرب قد اختفت تقريبا.وأشار التقرير الذي صدر عن مقر المنظمة في رام الله أمس وتلقت “الغد” نسخة منه، إلى أن ظروف الحرب أدت للضغط النفسي الناتج عن المحاولة المستمرة للهروب من القنابل والرصاص، وفقدان الأحباء، والاضطرار للفرار عبر شوارع مليئة بالحطام والجثث، والاستيقاظ كل صباح دون معرفة إن كانوا سيتمكنون من تناول طعامهم أم لا، إلى جانب فقدان قدرة الأهالي على مواجهة الأحداث من حولهم، مع الضعف المتزايد في الوصول للخدمات والأدوات التي يحتاجونها لرعاية أطفالهم.وفي نتائج البحث الذي نشرته المنظمة اليوم، قالت داليا، وهي أم في غزة: “عاش أطفالنا من قبل حروب مختلفة.، لم يعد بمقدورهم التحمل أكثر من ذلك، الأطفال خائفون وغاضبون ولا يستطيعون التوقف عن البكاء”.تشكل هذه الاستنتاجات ملحقا للبحث الذي قامت به إنقاذ الطفل في عام 2022 والذي رصد الآثار العميقة للحصار الذي فرضته الحكومة الإسرائيلية لمدة 15 عامًا حينها على الصحة النفسية للأطفال، إذ يقول خبراء الصحة النفسية وحماية الطفل العاملون مع إنقاذ الطفل في غزة، إنه بدون عمل حقيقي يبدأ من وقف فوري وحاسم لإطلاق النار والوصول الإنساني الآمن وغير المقيد، ستلحق الحرب أضرارا نفسية خطيرة على الأطفال على مدى الحياة.يقول سامر وهو أب لأطفال”: كان أحد أبنائي يحلم بأن يصبح مهندسا والآخر شرطيا، الآن يريد أحدهم أن يقود عربة يجرها حمار لأنه يرى هذا الواقع، حلم [ابني الآخر] هو بيع البسكويت أمام المنزل.وتقول أمل، وهي أم لأربعة أطفال في غزة تتراوح أعمارهم بين 7 و14 عامًا: “لم يعد أطفالي قادرين على التركيز على المهام الأساسية، ينسون الأشياء التي أخبرتهم بها على الفور ولا يمكنهم تذكر الأشياء التي حدثت للتو، لا أستطيع القول أن صحتهم النفسية تدهورت، بل دمرت تماما.وتأتي هذه النتائج في الوقت الذي أفادت فيه وزارة الصحة في غزة أن أكثر من 30,717 شخصا، من بينهم 12,550 طفلا، قتلوا منذ التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة الذي بدأ في الــ 7 تشرين الأول(أكتوبر).ويؤدي نقص الغذاء والمياه النظيفة أيضا لخلق أزمة جوع كارثية، حيث يتعرض كل طفل تقريبا في غزة لخطر المجاعة، توفي نحو 20 طفلا بسبب سوء التغذية والجفاف في شمال غزة، وفقا لوزارة الصحة.وقالت المنظمة، إنه مع عدم وجود أي مرافق صحية تعمل تقريبًا وانقطاع الخدمات الطبية عن الأسر، فمن المرجح أن يكون الرقم الحقيقي أعلى بكثير وكل هذا يسبب ارتفاعا كبيرا في القلق والتوتر لدى الأطفال والأسر.حتى قبل الــ 7 أكتوبر، كان الأطفال في غزة يعيشون بصحة نفسية سيئة للغاية بسبب التصعيد الدوري للعنف، وتأثيرات الحصار بما في ذلك القيود المفروضة على حرية الحركة والوصول للخدمات الأساسية، والانهيار الاقتصادي، والانفصال عن العائلة والأصدقاء.وقال الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع لإعداد التقرير الجديد إنهم شهدوا تدهورا كبيرا في الصحة النفسية للأطفال وهو أسوأ بكثير مما كان عليه خلال التصعيد السابق للعنف، والذي تجلى في الخوف والقلق واضطرابات الأكل والتبول اللاإرادي واليقظة المفرطة، ومشاكل في النوم، فضلا عن التغيرات السلوكية مثل طريقة التعلق بالوالدين والنكوص (الانتكاس) والسلوكيات العدوانية.ويقول وسيم، وهو أب: “لقد رأى أطفالنا هنا كل شيء، لقد رأوا القنابل والموتى والجثث، ولم يعد بإمكاننا تجميل الواقع أمامهم بعد الآن، الآن فهموا ورأوا كل شيء. والآن، أصبح بإمكان ابني أن يعرف أنواع المتفجرات التي تسقط وأصبح بإمكانه تمييز الفرق بين أنواعها.”وقالت منظمة إنقاذ الطفل إنه بينما تتزايد الاحتياجات، فقد تسبب التصعيد الأخير في أعمال العنف والحصار في انهيار كامل لخدمات الصحة النفسية في غزة، حيث لم تعد مراكز الصحة النفسية المجتمعية العامة الستة ومستشفى الطب النفسي الوحيد في غزة يعملان.