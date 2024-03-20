الخميس 21 آذار 2024
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إنقاذ شخصين علقا على مقطع صخري في وادي رم

إنقاذ شخصين علقا على مقطع صخري في وادي رم
إنقاذ شخصين علقا على مقطع صخري في وادي رم
** مساندة من نشامى القوات المسلحة –سلاح الجو الملكي لإخلاء المصابين من خلال طائرة رافقها فريق البحث والإنقاذ الدولي.

** جهودٌ مضنية بذلتها الطواقم في مناطق جبلية مرتفعة ذات تضاريس وعرة، وساعات متواصلة من العمل ليلاً، لإسعاف الشخصين ونقلهما لأقرب مستشفى.اضافة اعلان
 
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنّ فرق الإنقاذ والإسعاف المتخصصة، والعاملة في مديرية دفاع مدني العقبة، تمكنت مساء اليوم الأربعاء، من إنقاذ شخصين من جنسية أجنبية، كانا عالقين أعلى مقطع صخري  يصل ارتفاعه إلى ما يزيد عن ألف متر بمنطقة وادي رم في محافظة العقبة.

وأضاف، أن عملية الإنقاذ تمت بتنسيق كبير وبإسناد من نشامى القوات المسلحة - الجيش العربي، من خلال طائرة إخلاء جوي تابعة لسلاح الجو الملكي يرافقها طاقم متخصص من فريق البحث والانقاذ الدولي.

وبين أن الفرق المتخصصة من الإسعاف، والإنقاذ، وصلت إلى موقع الحادث وعملت لساعات متواصلة ليلاً، بذلت فيها جهوداً مضنية مكنتها من الوصول للشخصين العالقين في المنظقة ذات التضاريس الوعرة، وعملت على إخلائهما بمساندة من طائرة سلاح الجو الملكي.

وأشار إلى تعرض أحد الشخصين لإصابات مختلفة نتيجةً لسقوطه، فيما عانى الآخر من التعب والإرهاق العام، حيث قدمت فرق الإسعاف لهما الإسعافات الأولية اللازمة بالموقع، قبل أن يتم نقلهما إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري لاستكمال العلاج.
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