إنقاذ 3 أشخاص من داخل بئر ماء في إربد

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أنقذت فرق الإنقاذ المتخصصة والعاملة في مديرية دفاع مدني غرب إربد، 3 أشخاص تعرضوا للاختناق داخل بئر ماء فارغ، يبلغ عمقه 6 أمتار.وبين الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، اليوم الاثنين، أن الأشخاص تعرضوا للاختناق إثر قيامهم بأعمال صيانة داخل بئر ماء استخدموا خلالها مضخات سحب مياه تعمل على الوقود، ما أدى لتعرضهم لنقص في الأكسجين وضيق التنفس وعدم القدرة على الحركه.وأشار إلى أن الطواقم المتخصصة استجابت للبلاغ بسرعة مكنتهم من إخراج الأشخاص بمهنية وحرفية حافظت على حياتهم، باستخدام معدات الإنقاذ الخاصة، في حين عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين بالموقع، ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.وجددت مديرية الأمن العام تحذيراتها المتكررة في هذا المجال، وضرورة التقيد بإجراءات السلامة العامة أثناء عمل الصيانة للآبار، وأخذ الاحتياطات اللازمة أثناء التعامل معها لمنع وقوع الاختناقات. --(بترا)