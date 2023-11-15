إنقاذ 4 أشخاص حاصرتهم السيول في الرويشد

اضافة اعلان

ورد مساء أمس بلاغ لشرطة البادية الملكية بوجود 4 اشخاص حاصرتهم السيول داخل مركبتهم في منطقة الرويشد، إذ تم على الفور التحرك للمكان وتم العمل على إخلائهم وجميعهم بحالة صحية جيدة.