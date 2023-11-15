الأربعاء 15 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إنقاذ 4 أشخاص حاصرتهم السيول في الرويشد

111-57
سيول
ورد مساء أمس بلاغ لشرطة البادية الملكية بوجود 4 اشخاص حاصرتهم السيول داخل مركبتهم في منطقة الرويشد، إذ تم على الفور التحرك للمكان وتم العمل على إخلائهم وجميعهم بحالة صحية جيدة.اضافة اعلان
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