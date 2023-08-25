إنقاذ 5 أشخاص بينهم طفل من حريقين في عمّان وإربد

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قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام، الجمعة، إن فرق الاطفاء والاسعاف المتخصصة في مديرية دفاع مدني شرق عمان تعاملت مع حريق شب داخل شقة في منطقه ماركا.وأضاف أنه عند الوصول إلى الموقع، وبوقت قياسي لم يتجاوز 8 دقائق، تبيّن أن هناك طفلا يبلغ سنتين محاصر داخل الشقة، حيث عملت فرق الاطفاء على إخراجه.بدورها عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة له ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم إخماد الحريق بالكامل والسيطرة عليه ومنع امتدادة إلى الشقق المجاورة.وفي ذات السياق، ورد بلاغ إلى غرفه عمليات دفاع مدني شرق إربد يفيد بوجود أربعة أشخاص محاصرين داخل شقه إثر حريق شب فيها.وهرعت فرق الاطفاء والإسعاف وبوقت قياسي تمكنت من الوصول إلى الموقع وإنقاذ المحاصرين جراء الحريق، ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإخماد الحريق والسيطرة بالكامل عليه، وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريقين.