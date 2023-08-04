إيقاف مؤقت لتطبيق سند السبت المقبل

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نوّهت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إلى أنه سيتم إيقاف مؤقت لتطبيق "سند" وذلك لغايات تحديث التطبيق وإدخال تحسينات عليه.وأوضحت الوزارة أن الإيقاف سيكون اعتبارا من الساعة 5:00 من فجر السبت المقبل ولمدة ساعتين.