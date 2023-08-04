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الغد الأردني
الجمعة 04 آب 2023
10:56 ص
إيقاف مؤقت لتطبيق سند السبت المقبل
تطبيق سند
نوّهت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إلى أنه سيتم إيقاف مؤقت لتطبيق "سند" وذلك لغايات تحديث التطبيق وإدخال تحسينات عليه.
وأوضحت الوزارة أن الإيقاف سيكون اعتبارا من الساعة 5:00 من فجر السبت المقبل ولمدة ساعتين.
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