الجمعة 04 آب 2023
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إيقاف مؤقت لتطبيق سند السبت المقبل

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تطبيق سند
نوّهت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إلى أنه سيتم إيقاف مؤقت لتطبيق "سند" وذلك لغايات تحديث التطبيق وإدخال تحسينات عليه.

وأوضحت الوزارة أن الإيقاف سيكون اعتبارا من الساعة 5:00 من فجر السبت المقبل ولمدة ساعتين.اضافة اعلان
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