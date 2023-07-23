إيلون ماسك يستعد لتغيير شعار "تويتر" إلى حرف «X»

اضافة اعلان

قال الملياردير إيلون ماسك: «إنه يتطلع لتغيير شعار منصة تويتر للتواصل الاجتماعي».وكتب على المنصة التي يملكها: «سنودع قريباً العلامة التجارية لتويتر، وتدريجياً كل الطيور».وأضاف ماسك في تغريدة نشرها الساعة 12:06 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، الأحد: «إذا نُشر شعار يتمتع بقدر كاف من الجودة الليلة، سنطلقه حول العالم غداً».ونشر ماسك صورة داخلها حرف «إكس» وامض باللغة الإنجليزية، دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل.وتحت قيادة ماسك الصاخبة للمنصة منذ شرائها في أكتوبر/تشرين الأول، غيرت الشركة اسم أعمالها إلى «إكس كورب بما يعكس رؤية الملياردير لتطوير تطبيق فائق، على غرار تطبيق وي تشات الصيني».ويصف الموقع الإلكتروني لـ «تويتر» الشعار الحالي، وهو طائر باللون الأزرق، بأنه «أكثر أصولنا تميزاً»، ويضيف «ولهذا السبب نحميه بشدة».تغيير الطائر بصورة كلب «شيبا إينو»وجرى تغيير شعار الطائر مؤقتاً في إبريل/نيسان بصورة كلب «شيبا إينو» الموجودة على عملة الدوجكوين المشفرة، الأمر الذي ساعد على زيادة القيمة السوقية للعملة بأربعة مليارات دولار.