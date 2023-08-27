ابو السمن ومحافظة يبحثان سير العمل في مشاريع أبنية مدرسية

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بحث وزير الأشغال العامة والإسكان، وزير النقل المهندس ماهر ابو السمن، ووزير التربية والتعليم، وزير التعليم العالي الدكتور عزمي محافظة اليوم الأحد واقع العمل في عدد من مشاريع الابنية المدرسية والخطط المستقبلية في مجال المشاريع التربوية.واستمع الوزيران الى عرض قدمه المعنيون في وزارة الأشغال حول أخر الإجراءات والتطورات لواقع البنية التحتية والخطة المستقبلية لمشاريع الأبنية المدرسية.وأوعز الوزيران خلال الاجتماع الذي حضره أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان الدكتور جمال قطيشات بتنفيذ دراسة مالية وفنية لمقارنة الكلفة المالية للأبنية المدرسية المنمذجة (Precast) والأبنية المدرسية التقليدية.كما إطلع الوزيران على الإجراءات المتعلقة بمشاريع عطاءات الدراسات وإعداد الوثائق للأبنية المدرسية المنوي طرحها للإستشارين المصنفين والمؤهلين، والعطاءات التي تم انهاء دراستها، وتلك المنوي طرح عطاءات تنفيذها في الفترة المقبلة.و أوعز الوزيران الى المعنيين بتذليل المعيقات وتسريع الإنجاز في المدارس قيد التنفيذ، وعقد إجتماع أسبوعي ودوري بين المعنيين في وزارتي الأشغال والتربية ورفع التقارير اللازمة لضمان سرعة إنجاز هذه المشاريع ضمن الكلفة والمدة العقدية وتفعيل الإجراءات التعاقدية للمشاريع المتأخرة.