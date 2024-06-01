"اتحاد العمال": إنهاء قضية أجور 450 عاملا في مستشفيات الصحة

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عمان-الغد- قال الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، إنه يتابع قضية عمال الشركة المثالية للخدمات العامة، مع كل من وزارتي العمل والمالية، إلى جانب إدارة الشركة، لإيجاد حل لقضية العمال، وذلك بتأخر صرف أجورهم لشهرين (نيسان"إبريل"، أيار"مايو").وقال رئيس الاتحاد خالد الفناطسة، أمس إنه جرى إنهاء مشكلة تأخر صرف رواتب العاملين في الشركة البالغ عددهم 450 عاملا، يعملون في مجال النظافة والخدمات، في مستشفيات وزارة الصحة في كل من السلط وإربد، حيث سيتقاضى العمال أجورهم اليوم.وأضاف الفناطسة، أن الاتحاد دعا العاملين في الشركة إلى عدم تنفيذ اعتصام بهدف إعطاء الفرصة للمتابعة مع الجهات ذات العلاقة من أجل حماية حقوقهم.وأوضح، أن عدم استلام العمال أجورهم، يعود للتأخير في صرف مستحقات الشركة من وزارة الصحة، مشيرا إلى أنه، "جرى تواصل مباشر مع مساعد الأمين العام لوزارة المالية سالم القضاة، واستلمت الشركة جزءا من المستحقات وقيمتها 250 ألف دينار بهدف تمكينها من دفع أجور العمال".وتابع: "إدارة الشركة أبلغتنا أنها استلمت المستحقات من وزارة المالية، واليوم سيتم صرف رواتب العمال".