 
السبت 01 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"اتحاد العمال": إنهاء قضية أجور 450 عاملا في مستشفيات الصحة

مبنى وزارة الصحة -(أرشيفية)
مبنى وزارة الصحة -(أرشيفية)
عمان-الغد- قال الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، إنه يتابع قضية عمال الشركة المثالية للخدمات العامة، مع كل من وزارتي العمل والمالية، إلى جانب إدارة الشركة، لإيجاد حل لقضية العمال، وذلك بتأخر صرف أجورهم لشهرين (نيسان"إبريل"، أيار"مايو").اضافة اعلان
وقال رئيس الاتحاد خالد الفناطسة، أمس إنه جرى إنهاء مشكلة تأخر صرف رواتب العاملين في الشركة البالغ عددهم 450 عاملا، يعملون في مجال النظافة والخدمات، في مستشفيات وزارة الصحة في كل من السلط وإربد، حيث سيتقاضى العمال أجورهم اليوم.
وأضاف الفناطسة، أن الاتحاد دعا العاملين في الشركة إلى عدم تنفيذ اعتصام بهدف إعطاء الفرصة للمتابعة مع الجهات ذات العلاقة من أجل حماية حقوقهم.
وأوضح، أن عدم استلام العمال أجورهم، يعود للتأخير في صرف مستحقات الشركة من وزارة الصحة، مشيرا إلى أنه، "جرى تواصل مباشر مع مساعد الأمين العام لوزارة المالية سالم القضاة، واستلمت الشركة جزءا من المستحقات وقيمتها 250 ألف دينار بهدف تمكينها من دفع أجور العمال".
وتابع: "إدارة الشركة أبلغتنا أنها استلمت المستحقات من وزارة المالية، واليوم سيتم صرف رواتب العمال".
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1717278368655640200

سفينة مساعدات إماراتية جديدة إلى قطاع غزة

منذ 43 دقيقة
1717280363815726700

مؤتمر عمان: تحقيق الأمن بالمنطقة بتلبية حقوق الفلسطينيين

منذ 44 دقيقة
منتدى الاستراتيجيات الأردني

مؤشر "التنمية المبكرة للطفولة" في المحافظات يسجل أداء جيدا

منذ 45 دقيقة
Untitled-1

كيف ستتعامل الحكومة مع قرار وقف تصدير اللحوم الأسترالية الحية؟

منذ 48 دقيقة
1717280045905722200

الزعبي: إشهار جمعية مهندسي الاستدامة لتوفير الطاقة النظيفة

منذ 49 دقيقة
خراف في أحد مواقع بيع الأضاحي العام الماضي.-(تصوير_ محمد أبو غوش)

"الأمانة" تحدد مواقع حظائر بيع الأضاحي.. وتقديم التصاريح اليوم

منذ 50 دقيقة
افكار و مواقف

الملفات الغائبة

ماهر أبو طير |اليوم

أغصان الزيتون لا تنهي الاستعمارات الاستيطانية (2-2)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

منعة الاقتصاد الوطني

سلامة الدرعاوي |اليوم

قراءة في انتخابات مجالس طلبة الجامعات

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

الراتب كل أسبوعين

نضال المجالي |اليوم

الاحتياطي القانوني وخصوصية المصارف الإسلامية

غسان الطالب |اليوم
ترجمات
1717248010664342600

حرب إسرائيل السرية على المحكمة الجنائية الدولية‏ (2-1)

ترجمات | منذ2 ساعة
اوكرانيا وحلف الناتو

استمرار حلف شمال الأطلسي متعذر من دون أميركا

ترجمات |31 أيار 2024
1717075215122408700

الانتخابات الطارئة في إيران ستؤشر على نوايا خامنئي

ترجمات |31 أيار 2024
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

ماذا تعني مذكرات جرائم الحرب لنتنياهو وقادة حماس

ترجمات |29 أيار 2024
1716925478290264600

إمبراطورية تخاف من طلابها‏

ترجمات |29 أيار 2024
بريطانيا

ما قيمة مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل - وهل يمكن وقفها؟

ترجمات |29 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
web copy

موبايل

شهداء فلسطين 31 أيار 2024

7df72e3e-1408-40fc-b913-c06cf1123645 (1) copy

كابوس الجمعة 30 أيار 2024

كابوس الجمعة

عريس 29 أيار 2024

hajjaj copy

نتنياهو 28 أيار 2024

نتنياهو

غزة 27 أيار 2024

hajjaj copy
 