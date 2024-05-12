اتحاد العمال يعقد اجتماعا مع وفد من منظمة العمل الدولية

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عقد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، اليوم الأحد، اجتماعا مع وفد من منظمة العمل الدولية في الأردن، تناول عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأوجه التعاون والتنسيق بشأن المشاريع المستقبلية التي تنفذها المنظمة في شتى القطاعات العمالية.وضم الوفد، أخصائية النوع الاجتماعي، ومديرة برنامج العمل اللائق للمرأة في المنظمة، ريم أصلان، ومنسق مشروع "صوت العمال" في برنامج عمل افضل الاردن عبد الجواد النتشة، بحضور مستشار الاتحاد العام نظام قاحوش، ونائب رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة للنقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص د . أحمد الشوابكة.وناقش الاجتماع، مراحل سير العمل وخطوات تنفيذ العقد الموحد الجديد، والذي يسري على العاملين في قطاع التعليم الخاص، بموجب الاتفاقية الجماعية التي وقعتها النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، وتضمنت بنودا جديدة وخطوات عملية باتجاه حماية الحقوق العمالية للعاملين في القطاع، إلى جانب أتمتة العقد الموحد الذي ينظم العلاقة بين الطرفين وغيرها من المكتسبات العمالية.وثمن الفناطسة، جهود منظمة العمل الدولية ودورها في إرساء معايير العمل اللائق وحماية حقوق العاملين، معربا عن تقديره لفريق العمل في برنامجي: "العمل اللائق للمرأة"، و"عمل أفضل"، ومؤكدا، في الوقت ذاته، عزم الاتحاد على تذليل الصعوبات التي تواجه تنفيذ المشاريع التي تدعمها المنظمة والتنسيق مع مختلف الأطراف لتجاوز التحديات التي تعيق سير العمل.