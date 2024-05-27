 
الإثنين 27 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اتفاقية بقيمة 170 ألف دينار لتجهيز سوق السمك المركزي

وزير الزراعة خالد حنيفات
وزير الزراعة خالد حنيفات
عمان - وقع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، أمس، اتفاقية مع جمعية مربي الأسماك والأحياء البحرية، بقيمة 170 ألف دينار، تدعم الوزارة من خلالها الجمعية لتجهيز سوق السمك المركزي في عمان.اضافة اعلان
وأوضح الحنيفات أن هذا الدعم يأتي في إطار الخطة الوطنية للزراعة المستدامة 2022-2025 الهادفة إلى تطوير القطاع، والمنتجات الزراعية وسلاسل القيمة للمنتجات الزراعية، لتمكين الخدمات من تطوير سلسلة القيمة وتشجيع الصادرات بتحسين البيئة التمكينية لتصدير سلاسل القيمة التي يقودها القطاع الخاص، بما في ذلك التمويل.
وأشار إلى أن الاتفاقية تأتي استمرارا لجهود بذلت على مدى السنوات الماضية لتنظيم ودعم قطاع الاستزراع السمكي لرفع معدلات الاكتفاء الذاتي، وإيجاد مسار جديد للاستثمار في القطاع الزراعي، وإيجاد فرص عمل داخل مناطق الإنتاج.
ولفت الحنيفات إلى أن الوزارة وجهت 20 مليون دينار بدون فوائد لمشاريع الاستزراع السمكي على مدار عامين، إضافة إلى توجيه الشباب من خلال الإرشاد الزراعي حول طرق التربية والإنتاج.
وبين أهمية العمل على الجانب التسويقي من خلال إنشاء سوق مركزي يسمح بعرض المنتج المحلي، إذ وفرت الاتفاقية جميع المعدات والآليات اللازمة لتجهيز السوق وإيجاد موقع له بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى.
من جانبه، ثمن رئيس جمعية مربي الأسماك والأحياء البحرية زياد عطا الله، دعم وزارة الزراعة المستمر لقطاع الاستزراع السمكي الذي نسعى من خلاله إلى رفع معدلات الاكتفاء الذاتي في قطاع الأسماك المحلية، مشيرا إلى أن الاتفاقية ساهمت في حل مشكلة التسويق لمربي الأسماك.-(بترا)
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