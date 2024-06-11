 
الثلاثاء 11 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اتفاقية تعاون بين "النزاهة" ومركز زها الثقافي

ش
سمو الأميرة عالية كريمة توفيق الطباع رئيسة مجلس إدارة مركز زها الثقافي، ورئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي، وعن المركز المدير التنفيذي للمركز رانيه صبيح

تحت رعاية سمو الأميرة عالية كريمة توفيق الطباع رئيسة مجلس إدارة مركز زها الثقافي، وقّع المركز اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

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وتهدف الاتفاقية التي وقعها عن الهيئة رئيس مجلسها الدكتور مهند حجازي، وعن المركز المدير التنفيذي للمركز رانيه صبيح، إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين من خلال تنفيذ برامج مشتركة ودورات تدريبية بهدف رفع وعي الأجيال الشابة بأهمية معايير النزاهة الوطنية ونبذ أفعال الفساد، وإعداد حقيبة تدريبية (رحلة النزاهة) تستهدف طلاب المدارس للصفوف الثلاثة الأولى، إلى جانب التعاون والتنسيق لتنفيذ مبادرة (أنا نزيه) التي تهدف إلى رفع الوعي بمفهوم النزاهة ومكافحة الفساد ضمن المبادرات التطوعية الخاصة بمركز زها الثقافي.


كما تهدف الاتفاقية التي حضرها أعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والأمين العام، الى تعزيز التعاون في مجالات تدريب وتأهيل كوادر الموظفين لدى الطرفين ورفع كفاءتهم، إلى جانب تخصيص مساحة ضمن صحيفة زها الإلكترونية لبث مفاهيم النزاهة ومكافحة الفساد بين فئات المجتمع المختلفة.

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