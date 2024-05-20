اتفاقية تعاون "لتشخيص ذوي الإعاقة" للحصول على البطاقة التعريفية

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وقع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أمس، اتفاقية تعاون مع معهد العناية بصحة الأسرة التابع لمؤسسة الملك الحسين، بهدف تقييم وتشخيص الأشخاص ذوي الإعاقة المتقدمين بطلب الحصول على البطاقة التعريفية.وتسعى المذكرة، إلى تفويض المعهد بإدارة عملية التقييم والتشخيص للأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين بالحصول على البطاقة التعريفية عبر شكيل اللجان الطبية الفنية في الأقاليم الثلاث، وفقا لخطة عمل تتضمن آليات المتابعة والتقييم لعمل اللجان وتشخيص الأشخاص ذوي الإعاقة في أقاليم المملكة الثلاث.وتكمن أهمية المذكرة لضمان توحيد إجراءات التشخيص وتطويرها في المملكة وتسهيل الوصول للخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة والحصول عليها، حيث إن البطاقة التعريفية تحل محل التقارير الطبية اللازمة للحصول على حزمة الخدمات الخاصة المقررة بموجب أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتشريعات الأخرى ذات الصلة، كما أن البطاقة التعريفية تهدف إلى توحيد آلية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات التي يتطلب الحصول عليها، بالإضافة للاستغناء عن التقارير الطبية التقليدية وتوحيد عملية التشخيص وضبطها، حيث يظهر التشخيص على تطبيق سند ويستخدم كتقرير طبي، بالإضافة إلى تدريب ضباط ارتباط والتنسيق مع وزارة الصحة لغايات إصدار بطاقة التامين الصحي.يذكر أن أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تم تشخيصهم من اللجان الطبية في الأقاليم الثلاثة لغايات الحصول على البطاقة التعريفية، منذ نهاية شهر تموز(يونيو) عام 2022 ولغاية نهاية شهر آذار(مارس) من العام الجاري، بلغ 10622 شخصا، مقسمين على كل من إقليم الوسط 5765، والشمال 3416، والجنوب 1441.