 
الثلاثاء 21 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

اتفاقية تعاون "لتشخيص ذوي الإعاقة" للحصول على البطاقة التعريفية

شعار المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
شعار المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
 وقع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أمس، اتفاقية تعاون مع معهد العناية بصحة الأسرة التابع لمؤسسة الملك الحسين، بهدف تقييم وتشخيص الأشخاص ذوي الإعاقة المتقدمين بطلب الحصول على البطاقة التعريفية. اضافة اعلان
وتسعى المذكرة، إلى تفويض المعهد بإدارة عملية التقييم والتشخيص للأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين بالحصول على البطاقة التعريفية عبر شكيل اللجان الطبية الفنية في الأقاليم الثلاث، وفقا لخطة عمل تتضمن آليات المتابعة والتقييم لعمل اللجان وتشخيص الأشخاص ذوي الإعاقة في أقاليم المملكة الثلاث.
وتكمن أهمية المذكرة لضمان توحيد إجراءات التشخيص وتطويرها في المملكة وتسهيل الوصول للخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة والحصول عليها، حيث إن البطاقة التعريفية تحل محل التقارير الطبية اللازمة للحصول على حزمة الخدمات الخاصة المقررة بموجب أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتشريعات الأخرى ذات الصلة، كما أن البطاقة التعريفية تهدف إلى توحيد آلية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات التي يتطلب الحصول عليها، بالإضافة للاستغناء عن التقارير الطبية التقليدية وتوحيد عملية التشخيص وضبطها، حيث يظهر التشخيص على تطبيق سند ويستخدم كتقرير طبي، بالإضافة إلى تدريب ضباط ارتباط والتنسيق مع وزارة الصحة لغايات إصدار بطاقة التامين الصحي.
يذكر أن أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تم تشخيصهم من اللجان الطبية في الأقاليم الثلاثة لغايات الحصول على البطاقة التعريفية، منذ نهاية شهر تموز(يونيو) عام 2022 ولغاية نهاية شهر آذار(مارس) من العام الجاري، بلغ 10622 شخصا، مقسمين على كل من إقليم الوسط 5765، والشمال 3416، والجنوب 1441.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
السلطان هيثم بن طارق - (أرشيفية)

زيارة سلطان عُمان إلى الأردن تعكس التناغم في الرؤى السياسية بين البلدين

منذ20 ساعة
مبنى وزارة التربية والتعليم-(ارشيفية)

"التربية": استمرار التسجيل برياض الأطفال الحكومية لنهاية الشهر

منذ20 ساعة
مجمع النقابات المهنية-(أرشيفية)

"الأطباء" تبلغ "الصحة" بمقترحاتها حول نظام "البصمة".. وتدعو لاجتماع عاجل

منذ20 ساعة
وزير الاتصال الحكومي مهند المبيضين خلال رعايته إطلاق برنامج لقناة "سي إن بي سي" أمس - (بترا)

المبيضين: تقدم الأردن بتصنيف "موديز" يستقطب المستثمرين

منذ20 ساعة
الجامعة الأردنية

48286 مقترعا في "الأردنية" ينتخبون اتحاد طلبتهم اليوم

منذ20 ساعة
Untitled-1

توترات المنطقة تفرض تحديات كبيرة على قطاع المياه في الأردن

منذ20 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

اغتيال سياسي تتجنب إيران إعلانه

ماهر أبو طير |اليوم

ضبابية "الضمان".. العامل ضحية!

محمود خطاطبة |اليوم

لنحافظ على ما تبقى لدينا من معايير العمل

أحمد عوض |اليوم
سلامة الدرعاوي

صندوق الطاقة المتجددة

سلامة الدرعاوي |اليوم

التحديث السياسي.. تسويق واقعي

سميح المعايطة |اليوم

نقاط حول "دمج التعليم"

د.خليف الخوالدة |اليوم

الأمل الواهم بفائدة الانقسام في "إسرائيل"

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
انقسام اسرائيلي داخلي

هل تنقسم " اسرائيل" إلى دولتين؟؟

ترجمات | منذ4 ساعة
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (يسار) في حوار مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن - (أرشيفية)

لدى الزعيم الإسرائيلي "الذي لا غنى عنه" اقتراح "لليوم التالي" في غزة‏

ترجمات | منذ22 ساعة
النائب السابق آلن دانكن من حزب "المحافظين"، قد يطرد بسبب معارضته "المتطرفين" المؤيدين لإسرائيل في الحزب - (المصدر)

المحافظون البريطانيون منقسمون بشدة حول الحرب في غزة وإسرائيل

ترجمات | منذ22 ساعة
أرشيفية

تسليح معاداة السامية يعرض اليهود للخطر‏

ترجمات | منذ22 ساعة
فلسطيني يحمل علمًا فلسطينيًا مندغمًا برسم العلم الإيراني - (المصدر)

المشهد الفلسطيني في ظل الأزمة الإيرانية الإسرائيلية

ترجمات |19 أيار 2024
سلام حار بين رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن - (المصدر)

‏السياسة الصهيونية لجو بايدن‏

ترجمات |19 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
هوس التصوير

هوس التصوير

مجاعة الحرب في غزة 19 أيار 2024

حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

الراتب! 18 أيار 2024

حمزة حجاج - الراتب

ضيعانولوجيا! 17 أيار 2024

hajjaj copy

قرض شخصي 16 أيار 2024

f6ab6bf5-d9e5-4caa-b8c8-27af541ed777 (1) copy

المواضيع في مواقع التواصل الاجتماعي! 15 أيار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- المواضيع في مواقع التواصل الاجتماعي!
 