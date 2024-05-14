اتفاقية تعاون لتعزيز الحصاد المائي بين "وادي الأردن" والشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه

ايمان الفارس

أكدت مذكرة التفاهم الموقعة بين سلطة وادي الاردن والشبكة الاسلامية لتنمية وادارة مصادر المياه التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، حول تعزيز التعاون في مجال حصاد مياه الامطار، توسيع افاق الاتفاق مع المنظمات الدولية نحو إيجاد افضل التقنيات والوسائل لحصاد الميله واستغلال المياه تحت السطحية.

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وقال الامين العام لسلطة وادي الاردن هشام الحيصة، الذي وقع مذكرة التفاهم مع المدير التنفيذي للشبكة د. مروان الرقاد في مبنى وزارة المياه والري، إن المذكرة تهدف لتعزيز التعاون وتنفيذ عدد من المشروعات لمواجهة آثار التغير المناخي و الحد من الجفاف وشح المياه وزيادة حصاد مياه الامطار من خلال دراسة و تنفيذ عدد من مشاريع الحصاد المائي في عدد من مناطق المملكة بحضور عدد من المعنيين من الطرفين تنفيذا للاستراتيجية الوطنية للمياه 2023-2040.



واضاف الحيصة ان نجاح تجربة الاردن في ادارة المياه المتكاملة لمصادر المياه بالرغم من محدوديتها والخطوات الواجب اتباعها وكذلك التجربة الاردنية الرائدة في مجال الحصاد المائي حيث يعد الاردن من اكثر الدول كفاءة في حصاد مياه الامطار بالرغم من التحديات الكبيرة التي يواجهها ، حيث تسعى سلطة وادي الأردن من خلال توسيع افاق الاتفاق مع المنظمات الدولية الى إيجاد افضل التقنيات والوسائل لحصاد كل قطرة مياه واستغلال المياه تحت السطحية ومواجهة اثار الفيضانات المفاجئة وتحقيق اكبر قدر من الاستفادة من مياه الامطار .



وبين الأمين العام ل "وادي الأردن" ان هذه المذكرة ستعزز من الشراكة الاستراتيجية مع الشبكة الإسلامية لتنمية مصادر المياه في مواجهة ظواهر الجفاف والإدارة المثلى للموارد المائية المتاحة من خلال دراسة و توفير اطر العمل المرتبطة ببناء سدود تحت أرضية ( تحت سطح الأرض) والعمل على تأمين التمويل اللازم لمثل هذه المشروعات المتطورة والتي ستحافظ على تحسين واقع المياه الجوفية وديمومة ينابيع المياه وتحسين نوعية وجودة المياه وتخفيض كلف انشاء مثل هذه السدود (تحت أرضية).



واشار لأن كلفها اقل وأسرع إضافة الى خفض معدلات التبخر مقارنة بالسدود الأخرى وتحقيق اعلى مستوى من السلامة العامة وتأمين احتياجات المناطق النائية بالمياه بمياه ذات نوعية عالية الجودة وتحقيق الاستخدام الفعال للمياه والحد من هدر المياه.



وتابع ان هذه التجربة المتقدمة وسيبدأ تطبيقها في الأردن يتم من خلالها انشاء طبقة غير منفذة لتجميع المياه تحت سطح الأرض على مستويات مختلفة في منطقة جريان المياه في الاودية ثم يتم نقل المياه المتجمعة والاستفادة منها ، مشيرا لانه سيتم البدء بدراسة و تنفيذ هذه المشاريع في مناطق وادي الريان، ووادي الجرم ومنطقة الأزرق ومن ثم تعميمها على مختلف المناطق خاصة مناطق القيعان واودية الفيضانات والمعقدة جيولوجيا.



وثمن الأمين العام لسلطة وادي الأردن اهتمام الشبكة الإسلامية لتنمية وادارة مصادر المياه بتوسيع افاق التعاون مع قطاع المياه، وجهود قطاع المياه في إدارة تحسين إدارتها لمواردها المائية وتعزيز كفاءة استخدامها والحد من ظواهر الجفاف، مؤكدا ان هذه المذكرة ستكون لبنة في بناء ابرز ملامح الخطط المستقبلية التي يمكن تطويرها والبناء عليها خاصة في مجال التدريب و نقل الخبرات وتعزيز التعاون وتحديد الاولويات وتطويرها وبرامج بناء القدرات من خلال برامج محددة.



من ناحيته، قال المدير التنفيذي للشبكة الإسلامية لتنمية وادارة مصادر المياه د. مروان الرقاد ان هذه المذكرة تكتسب أهمية خاصة تنبع من أهمية التركيز على الحصاد المائي كأحد الحلول البناءة لمواجهة تحديات قطاع المياه في المملكة، خاصة و أن كمية الأمطار التي تهطل على المملكة تبلغ حوالي ستة أضعاف كمية الاستهلاك، لكن الظروف الجيولوجية والمناخية أدت إلى فقدان معظم هذه المياه، ومن هنا تبرز أهمية الحصاد المائي للاستفادة من المياه.



وأشار الرقاد إلى أن ما يميز الحصاد المائي، أنه يعد الأداة الأكثر فاعلية في مواجهة الجفاف، مبينا أن كل نطاق جغرافي في الأردن يتميز بوجود موارد ومهارات معينة.

واكد الدور الايجابي المهم الذي تساهم فيه مشاريع الحصاد المائي الممولة من الحكومة الهولندية على مدار 37 عاما في الأردن والاقليم، والذي يأتي "استجابة لاستراتيجية قطاع المياه وتمكين إدارة القطاع من إيجاد السبل الفاعلة لمواجهة التحديات من خلال البحث عن وسائل مبتكرة مثل السدود (تحت أرضية) حيث تم الاطلاع على تجارب عدد من الدول الرائدة في هذا المجال ونقلها للاردن ومن ثم الى دول المنطقة".



وأشاد الرقاد بالجهود الأردنية في قطاع المياه وتحقيق التكامل في إدارة مصادر المياه لتقليل معدلات التبخر وإدارة المياه بطريقة ذكية والاستفادة منها في دعم المجتمعات المحلية والقطاعات الأخرى.