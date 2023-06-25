الأحد 25 حزيران 2023
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اتفاقية لتشغيل 500 طبيب في حملة التطعيم الوطنية

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نقابة الأطباء
وقعت وزارة الصحة ونقابة الأطباء الأردنيين، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون، لتشغيل 500 طبيب من المسجلين في النقابة، للمشاركة في حملة التطعيم الوطنية، ودعم عمل المراكز الصحية حتى نهاية العام.اضافة اعلان
وقال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري خلال توقيع الاتفاقية، إن الاتفاقية تؤسس إلى رقمنة وإدارة برنامج التطعيم والمطاعيم في جميع مناطق المملكة، مبيناً أن المشروع يهدف إلى إيصال المطاعيم لمحتاجيها.
وأضاف، أن التعاون بين الوزارة والنقابة، الذي يأتي بدعم من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، يتماشى مع النهج التشاركي الذي تبنته الوزارة في مختلف مجالات عملها، وينعكس إيجابا على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
من جهته، عبر نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي، عن شكره للوزارة على إشراكها للأطباء في حملة التطعيم والاستفادة منهم في دعم المراكز الصحية، مؤكداً أهمية وجود سجلات إلكترونية للتطعيم.
وبموجب الاتفاقية، تقوم النقابة بتسمية 500 طبيب من الأطباء المسجلين لديها، والمسددين للرسوم، وممن لديهم ترخيص مزاولة المهنة للقيام بالعمل المطلوب في الوزارة.
وسيشارك هؤلاء الأطباء في دعم عمل المراكز الصحية، والحملة الوطنية للتطعيم التي أطلقتها الوزارة، لاستكمال المطاعيم في مختلف أنحاء المملكة، وسيجري صرف مكافآت مالية لهم بموجب اتفاقية منفصلة توقع بين وزارة الاقتصاد الرقمي ونقابة الأطباء.
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