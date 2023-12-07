اجتماع العقبة يدعو لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية في غزة

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دعا بيان للاجتماع غير الرسمي لتنسيق الاستجابة الإنسانية في غزة، المنبثق عن مبادرة "اجتماعات العقبة" بعمان، نهاية الشهر الماضي، لوقف العمليات العدائية لتجنب المزيد من المعاناة الإنسانية، مؤكدا أنه لتحقيق ذلك، لا بد من توسيع نطاق المساعدات الإنسانية بشكل كبير، واستمرارها دون انقطاع.وكان الاجتماع الذي شاركت فيه أكثر من منظمة محلية وإقليمية وأممية ودولية، خاض المشاركون فيه نقاشا، حول ما يواجه الاستجابة الحالية من فجوات وتحديات، كما تباحثوا حول الآليات والأنظمة والمحددات التي تعيق الجهود الإغاثية.ووقع البيان الصادر عن الاجتماع الى جانب الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، منظمات الامم المتحدة ومكاتبها :(اليونيسف) و(الأونروا) والصحة العالمية، وخدمة المشروعات، وتنسيق الشؤون الإنسانية، وهانديكاب انترناشونال". ومؤسسات: "أنيرا"، و"كير" العالمية، و"ميرسي كور"، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ومؤسسات جمعيات: "ريل"، وإنقاذ الطفل. والهلال الأحمر: الأردني، والفلسطيني، والكويتي، والمصري، والتركي. وجمعيات ولجان ومنظمات: إغاثة أطفال فلسطين، وأطباء بلا حدود، وقطر الخيرية، والعون الطبي للفلسطينيين، والأغذية العالمي، والإنقاذ الدولية، والنرويجي للاجئين، و"أوكسفام".وقال البيان، إن "الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي، وهو من أسوأ الأوضاع التي شهدناها، وعلى الأرجح أنه سيزداد سوءا في ظل استمرار الأعمال العدائية الدائرة، والغالبية العظمى من السكان المدنيين، بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية والحماية".وأشار الى أن عدد النازحين في قطاع غزة، تجاوز الـ1.8 مليون شخص، بنسبة تقارب 80 % من سكانه، وقد لجأ الغالبية العظمى من النازحين لمرافق وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) شديدة الاكتظاظ، المنتشرة في القطاع، مع تدن شديد في القدرة على الوصول للمرافق الصحية.ولفت الى أن أهالي القطاع وعددهم 2.3 مليون شخص، يعانون من نقص في الغذاء والماء النظيف، ويواجهون سوء التغذية.وأوضح، أنه نظرا لحجم الدمار في البنية التحتية المدنية في غزة، بما في ذلك المرافق الصحية، والمياه، والصرف الصحي، فهناك احتمالية كبيرة لتفشي الأمراض. كما أن توقف إجراءات توفير المطاعيم ونقص أدوية علاج الأمراض السارية يزيدان من خطورة تسارع تفشي الأمراض المعدية.ولفت الى أن مبادئ الحياد وعدم الانحياز، تأتي في جوهر عمل هذه الجهات الفاعلة في المجال الإنساني، وأن هدفها الأساس، التخفيف من المعاناة الإنسانية. وبرغم أن المنظمات والوكالات الإنسانية المعنية، لم تدخر جهدا في الاستجابة، لكن حجم المساعدات الحالية يشكل جزءا بسيطا جدا من الحاجات المتزايدة.وخرج الاجتماع وفق البيان، بالدعوة لتكثيف جهود الإغاثة كافة عبر ممرات إضافية إلى القطاع، بما في ذلك معبر كرم أبو سالم، وتسهيل إجراءات التفتيش وإصدار الموافقات، بخاصة وان معبر رفح ليس مجهزا لاستيعاب هذا المستوى من الحركة.ودعوا للاستمرار بإعطاء الأولوية للتوفير الآمن وغير المنقطع وغير المشروط للمياه والغذاء، بما في ذلك الأطعمة الطازجة، والمأوى. وتسريع فحص ونقل من يعانون من إصابات حرجة، بخاصة الأطفال لمرافق طبية خارج القطاع غزة.كما دعوا لزيادة وتيرة إيصال المساعدات، وتزويد الأدوية والمستلزمات الطبية والمعدات، ليشمل ذلك، مستلزمات علاج الجروح، والتخدير، والمضادات الحيوية، والتوسع بتزويد الوقود في القطاع، كمتطلب أساسي للإغاثة الإنسانية في جميع المجالات ذات الأولوية تقريبا.وطالبوا، بتلبية احتياجات المياه والنظافة في غزة، بإعادة تأهيل البنى التحتية القائمة، وتوفير وحدات دورات مياه واستحمام في الملاجئ المكتظة، بالإضافة لوحدات صغيرة لتنقية المياه، وضاغطات للنفايات الصلبة، ورفع القدرة الاستيعابية للخدمات الصحية وغرف العمليات الطبية، باستحداث مستشفيات ميدانية جديدة وإعادة تأهيل مباني القطاع الصحي الموجودة إن أمكن.كما طالبوا بتلبية الاحتياجات الخاصة بالمرأة، مثل رعاية الأمومة، وحماية حقوق الأطفال، ومن ضمن ذلك حقهم في التعليم، والحماية، والتغذية، والصحة.وقال البيان، إنه في ظل انخفاض درجات الحرارة، يتوجب إعطاء الأولوية لتوفير الملابس الدافئة والبطانيات وغيرها للوقاية من البرودة، وتسهيل التدوير بين الطواقم الطبية والإغاثية من وإلى غزة، وتوفير شبكات اتصالات فعالة، لتمكين الطواقم الإنسانية والإغاثية من التواصل مع بعضهم، لتنسيق جهود الاستجابة الإنسانية.وأشار الى ان غزة، كانت تواجه تحديات إنسانية هائلة حتى قبل التصعيد الأخير، وسوء الأوضاع في القطاع وصل الآن إلى مستويات غير مسبوقة، لذا فإن ما دعت اليه الجمعيات، الأولويات المقترحة عملية وقابلة للتطبيق، وتخفف من معاناة المدنيين هناك، مؤكدا أن الأسباب يحول دون تطبيق هذه الأولويات، مشددة على توفير المساعدات الإنسانية الحيوية للأهالي، وتقديم الخدمات التي يحتاجونها.