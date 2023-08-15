اجتماع فوري مرتقب لمتابعة المشاريع الأردنية العراقية المصرية

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عقد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ونظيريه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد حسين، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، اجتماعاً ثلاثياً أكد الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، واستكمال الخطوات والمشاريع التي تم التوافق عليها في سياق آلية التعاون الثلاثي، خدمةً للمصالح المشتركة.وأكد الوزراء أهمية آلية التعاون الثلاثي التي انطلقت للبناء على ما يجمع البلدان الشقيقة الثلاثة من تاريخ ومصالح مشتركة، بهدف تعميق التعاون في العديد من القطاعات الحيوية لتحقيق التكامل الاقتصادي الذي ينعكس بالخير على المنطقة برمتها.واتفق الوزراء على تكليف كبار المسؤولين بعقد اجتماع فوري لمتابعة خطوات تنفيذ المشاريع والقرارات السابقة لتعزيز التعاون.وسيعقد الوزراء اجتماعاً على هامش أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، للتحضير للقمة المقبلة التي ستستضيفها جمهورية مصر العربية في إطار آلية التعاون الثلاثي.