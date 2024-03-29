اجتماع مرتقب لوضع تصور لسلام إقليمي ينطلق من غزة

زايد الدخيل

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عمان- أكد مصدر مطلع أن الاجتماع المرتقب لوزراء خارجية عرب الذي تم إقراره خلال اجتماع دبلوماسي ضم مسؤولين عربا ووزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، سيناقش خطة تتضمن تصورا عربيا لخطة سلام إقليمي شامل، تبدأ بإنهاء الحرب على قطاع غزة ثم إطلاق مسار يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية، مقابل تطبيع عربي واسع مع إسرائيل، استنادا إلى مبادرة السلام العربية.وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، إن الخطة ما تزال في مرحلة النضوج، وهي في طور المباحثات والمفاوضات مع الجانب الأميركي وعدة دول مؤثرة على واشنطن وفي المنطقة، وتربطها علاقات طبيعية مع إسرائيل.وتابع: "تسعى واشنطن من خلال اجتماع الخبراء المرتقب لبلورة موقف عربي - فلسطيني - إسرائيلي مشترك بشأن كيفية إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وسيناريوهات اليوم التالي للحرب".وشارك في اجتماع القاهرة الوزاري، كل من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ووزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، ووزيرة الدولة للتعاون الدولي بدولة الإمارات ريم الهاشمي.كما شارك أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن.وتناول الاجتماع التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والأزمة في غزة، وجهود تحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وزيادة نفاذ المساعدات الإنسانية لجميع أنحاء القطاع، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720.وأكد رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، وكذلك أي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وحتمية تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً للمرجعيات الدولية.وحذر المشاركون من التداعيات الإقليمية الخطيرة والمتزايدة لتوسيع رقعة الصراع في المنطقة، بشكل بات يهدد استقرار وسلامة الإقليم والعالم.وأطلع الوزراء العرب وزير الخارجية الأميركي على رؤيتهم فيما يتعلق بالتعامل مع الوضع الحالي وضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وثم الانتقال لمرحلة جديدة من الإجراءات الملموسة التي تستهدف التسوية السياسية، من خلال تنفيذ حل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.