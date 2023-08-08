اجتماع يبحث مطالب المهندسين الزراعيين العاملين بالغذاء والدواء

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استقبل مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات في مكتبه نقيب المهندسين الزراعيين علي أبو نقطة وأمين سر مجلس النقابة شادي القيسي.وبحث الطرفان أوجه التعاون وسبل تعزيز الشراكة من خلال تطوير ورفع كفاءة المهندسين الزراعيين العاملين في المؤسسة وتلبية مطالبهم الوظيفية.وتم خلال اللقاء بحث مطالب المهندسين الزراعيين العاملين في المؤسسة والتي تضمنت رفع وزن النقطة من 0.70 إلى 1.2 للموظفين الحاصلين على درجة البكالوريوس في الهندسة الزراعية ‏والمدرجين حاليا ضمن فئة تخصصات أخرى أسوة بزملائهم ‏المهنيين، ورفع وزن النقطة للمهندسين الزراعيين أصحاب المواقع الإشرافية والقيادية بما يكافئهم ‏من زملائهم المهنيين، وكذلك صرف مكافأة مالية شهرية بواقع 35% من الراتب الأساسي والعلاوة ‏الفنية التخصصية، و‏إعادة النظر بظام الحوافز لزيادة ما يتقاضاه المهندسون الزراعيون بما يضمن ‏العدالة.وقدم أبو نقطة شكره على تعيين عدد من المهندسين الزراعيين خلال الفترة الحالية، والتطلع للمزيد من التعيينات لرفد الكوادر الفنية والقيام بالواجب الرقابي لسلامة الغذاء وصحة المستهلك، بالإضافة إلى ضرورة التعاون في تدريب المهندسين الزراعيين حديثي التخرج من تخصص التغذية والتصنيع الغذائي في فروع المؤسسة لإكسابهم المهارات العلمية والعملية التي تمكنهم من دخول سوق العمل.من جانبه، أكد مهيدات أهمية المهندس الزراعي والدور الكبير الذي يقوم به في تنفيذ رؤية ورسالة المؤسسة، وجهده في نشره الممارسات الصحية التي تحفظ غذاءنا ومجتمعنا.