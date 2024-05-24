احتفالان في عمان والزرقاء بالمناسبات الوطنية

عمان، الزرقاء- أقيم احتفالان اليوم الجمعة، في العاصمة عمان ومحافظة الزرقاء، بمناسبتي عيد الاستقلال الـ78 الذي يصادف غدا الخامس والعشرين من أيار، واليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية.

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ففي العاصمة عمان، انطلقت مسيرة ضخمة للدراجات النارية المزيّنة بالأعلام من مقر شركة زين الأردن في شارع الملك عبدالله الثاني، وصولاً إلى مقر هارلي في قرية الدراجين – طريق المطار.

وبحسب بيان للشركة اليوم الجمعة، تأتي المسيرة ضمن احتفالات زين بالعيد الثامن والسبعين لاستقلال المملكة، واليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية.

وشارك في المسيرة -التي تم تنظيمها بالتعاون مع مالكي الدراجات النارية في الأردن، أكثر من 400 دراجة نارية، كما تضمّنت الفعالية مشاركة كل من متحف الدبابات الملكي، ومتحف السيارات الملكي، حيث اصطفّت مجموعة من آلياتهما أمام مبنى زين، لتضفي على مشهد انطلاق المسيرة طابعاً تاريخياً يجدد مشاعر الفخر والاعتزاز بمسيرة الأردن التي خلدها التاريخ بحروف من ذهب، بما قدمه الأردنيون من بطولات شهد لها القاصي والداني، وبما بذلته القيادة الهاشمية من عطاء متواصل إلى يومنا هذا.

وفي الزرقاء، أقامت مديرية شباب المحافظة على المسرح التابع لها، احتفالًا بالمناسبات الوطنية برعاية محافظ الزرقاء حسن الجبور ومشاركة شبابية واسعة وحضور رسمي وشبابي مميز.

وقال الجبور إن الأردن شهد خلال عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، المضي قدماً في مسيرة التحديث الشاملة التي تحققت بعزيمة القائد وإرادة الشعب الأردني؛ إذ إن يوم الاستقلال يمثل مناسبة تحقيق الآمال وطموح الشعب الأردني في حياة فضلى وهوية متجذرة في ظل قيادة هاشمية تستند إلى شرعية دينية وتاريخية.

واستذكر الجبور، في هذه المناسبة، بطولات القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، ودوره في حماية الوطن و الدفاع عن ثرى فلسطين في القدس واللطرون وباب الواد والكرامة.

من جانبه، أشار مدير شباب محافظة الزرقاء عمر العزام إلى أن تنظيم هذا الاحتفال يأتي ونحن نتفيأ ظلال اليوبيل الفضي ومناسبة عيد الاستقلال المجيد، "حيث شهد ربع قرن من الزمان اهتماماً ملكياً كبيراً بقطاع الشباب وحرصاً على تأمين المستقبل الأفضل لهم وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لبناء الأردن الأُنموذج، ودعم مشاركة الشباب السياسية وتعزيز دورهم في صنع القرار".

كما تضمنت الاحتفالية، فقرات فنية وطنية قدمها شباب المراكز الشبابية، وفقرة شعرية، وفقرات موسيقية وعرضاً تقديمياً عن إنجازات مديرية شباب محافظة الزرقاء والمراكز الشبابية التابعة لها. -(بترا)