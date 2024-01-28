اختبار وطني لطلبة "الرابع".. وتقييمي لـ"الثالث" في أيار

آلاء مظهر

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عمان- تعتزم وزارة التربية والتعليم إجراء اختبار وطني لضبط نوعية التعليم لطلبة الصف الرابع الأساسي، واختبار تقييمي لطلبة الصف الثالث، في أيار "مايو" المقبل، بحسب مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في الوزارة محمد شحادة.وقال شحادة في تصريح لـ" الغد" أمس، إن الهدف من الاختبار هو توفير بيانات موضوعية تتعلق بمستويات إتقان طلبة الصف الرابع الأساسي لمحاور التعلُّم ومهاراته الأساسية، ونتاجاته الخاصة، في مباحث اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، وبيانات عن مستويات أداء الطلبة بدلالة مؤشرات الأداء، ومستويات أداء الطلبة على مهارات اقتصاد المعرفة.وأوضح أن الاختبار يطبق سنويا في المباحث الأساسية الأربعة، وفق خطة منتظمة وبالتناوب على واحد من الصفوف المستهدفة، وهي الرابع والثامن والعاشر، بحيث سيختبر هذا العام الصف الرابع.وأضاف أن الاختبار يعد أحد الاختبارات التي تقوم بها الوزارة منذ أعوام طويلة لضبط نوعية التعليم، وقياس المهارات المعرفية عبر الصفوف المختلفة.وبين أن الوزارة تسعى من هذا الاختبار إلى تزويد متخذي القرار بمعلومات عن جودة التعليم، والمساعدة باتخاذ قرارات التطوير المناسبة، وتزويد المعلمين بمعلومات عن جوانب القوة والضعف في أداء طلبتهم، وبما يساعد بمتابعة الطلبة وتحديد مسار تقدمهم وتحسين تعلمهم، فضلا عن إبراز الجوانب التي يجب التركيز عليها في المناهج الدراسية أثناء ممارسة عملية التعليم، خاصة تلك الجوانب والمهارات التي أظهرت نتائج التحليل ضعفاً في أداء الطلبة فيها.وأكد شحادة أن الهدف من الامتحان ليس رصد العلامة للطلبة بل توفير قاعدة بيانات مهمة جدا للوزارة للوقوف على الحصيلة العامة للمعرفة المتراكمة لدى الطلبة.أما بخصوص الاختبار التقييمي للصف الثالث، فكشف شحادة أن هدفه الوقوف على مدى امتلاك الطلبة مهارات التعلم الخاصة بمبحثي اللغة العربية والرياضيات، ومستويات أداء الطلبة في هذه المهارات، واتخاذ إجراءات مبكرة وفورية لعلاج ما قد تسفر عنه نتائج الاختبار في حال تبين وجود ضعف لديهم قبل تعمقها في الصفوف اللاحقة، فضلا عن اتخاذ القرارات المتعلقة بالمناهج الدراسية على أسس واقعية وبيانات دقيقة.وأشار إلى أن إدارة الامتحانات والاختبارات في الوزارة، ستصدر في الاختبارين المذكورين تقريرين إحصائيين عامين ومفصلين بنتائج الطلبة، يتضمنان مستويات أداء المديريات على مستوى المملكة، ومستويات أداء المدارس على مستوى المديرية، فضلا عن مستويات أداء الطلبة على مستوى المدرسة والمديرية، وتوصيات المعنيين في الميدان التربوي، في ضوء نتائج الاختبارين.