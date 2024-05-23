اختتام فعاليات "الأسد المتأهب" بمشاركة 33 دولة

زايد الدخيل

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نفذت القوات الخاصة (CJSOTF) المشاركة في التمرين العسكري المشترك "الأسد المتأهب 2024"، أول من أمس، قفزة الصداقة المشتركة، بحضور مدير التدريب العسكري وعدد من ضباط الدول المشاركة.واشتملت الفعالية على تنفيذ القفز العادي والقفز الحر باستخدام مظلات من نوع MC6 و10T، وبمشاركة 127 قافزا في فعالية القفز العادي، إضافة إلى 32 قافزا بفعالية القفز الحر من الأردن، أميركا، واليونان، وقبرص، إضافة إلى إيطاليا.وتأتي هذه القفزة التي تنفذ من خلال مكون القوات الخاصة بهدف تعزيز التشاركية ورفع مستوى المواءمة العملياتية بهدف تعزيز أواصر التعاون بين الدول المشاركة، وضمن إطار تبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة في مجال العمليات التقليدية وغير التقليدية.يشار إلى أن التمرين العسكري المشترك الأسد المتأهب 2024، هو أحد أهم التمارين المشتركة والذي ينفذ دوريا مع الدول الصديقة والشقيقة خلال الفترة من 12-23 أيار، لتعزيز تبادل الخبرات العسكرية بين الأطراف المشاركة وتحقيق الانسجام في العمل المشترك بينهم.وفي سياق متصل، نفذت وحدة الإصابات والحوادث بمدينة الحسين الطبية، أمس الخميس، تمرين إخلاء وهمي في طوارئ مدينة الحسين الطبية، وذلك ضمن استمرار فعاليات "الأسد المتأهب 2024".واشتملت فرضية التمرين على التعامل مع الإصابات الجماعية في أرض الحدث وإخلائها إلى طوارئ مدينة الحسين الطبية، إضافة إلى التعامل مع إصابات جسدية مباشرة، وإصابات تلوث كيميائي وبيولوجي من قبل 10 فرق متخصصة من مرتبات مدينة الحسين الطبية.ويأتي هذا التمرين للتأكد من جاهزية مرتبات وحدة الإصابات والحوادث للتعامل مع الحالات الطارئة في بيئة العمل وخارجها، والتي تستدعي عمليات الإخلاء.إلى ذلك، اختتمت، أمس، فعاليات التمرين العسكري المشترك "الأسد المتأهب 2024"، بتمرين تعبوي نفذه لواء الأميرة عالية الآلي/ 48، أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الشمالية، وبمشاركة دول صديقة وشقيقة في أحد ميادين التدريب المخصصة، قصر طوبا بحضور المساعد للعمليات والتدريب وقائد قيادة الواجب المشترك ورؤساء الوفود المشاركة من الدول الشقيقة والصديقة، وكبار ضباط القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، وعدد من الملحقين العسكريين.وقال قائد قيادة الواجب المشتركة/قائد المنطقة العسكرية الشمالية "إن تمرين الأسد المتأهب في نسخته الحادية عشرة شهد لهذا العام مشاركة 33 دولة شقيقة وصديقة، والتي تعد المشاركة الأوسع منذ انطلاق تمرين الأسد المتأهب 2011، ما يشكل فرصة استثنائية وبيئة عملياتية خصبة للتدرب على التعامل مع التهديدات المحتملة الحالية والمستقبلية في البيئة الإقليمية التي تشهد تنامي للجماعات الإرهابية.وقال مدير خلية إدارة التمرين/ مدير التدريب العسكري: إن تمرين الأسد المتأهب بمثابة حدث تدريبي متعدد الجنسيات أقيم في الأردن في الفترة من 12 إلى 23 أيار 2024 بمشاركة واسعة من الدول الشقيقة والصديقة، يحاكي طبيعة التهديدات التقليدية وغير التقليدية التي قد نواجهها في بيئة مشتركة تربط بين المؤسسات الحكومية والقوات المسلحة من خلال منهجية تدريب فعالة.واشتمل التمرين الذي نفذته قوات برية وجوية من مختلف القطاعات العسكرية المشاركة على رمايات الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ورمايات المدفعية والراجمات والقصف الاستراتيجي، والاستطلاع والقتال في المناطق المبنية، ورماية هاون، والمتفجرات، ورماية قناصين، ورمايات من طائرات سلاح الجو الملكي، إضافة إلى تنفيذ سيناريو مقاومة طائرات مسيرة، واقتحام جوي، وإخلاء طبي، والإسناد الجوي، ومقاومة الدبابات باستخدام صاروخ (تو)، واقتحام مجموعة القتال، ورماية مدافع وعدد من الفعاليات العسكرية التي تبين مهارات المشاركين الفردية والجماعية، إذ أظهر المشاركون في التمرين مستوى متميزا من الدقة والاحترافية في تنفيذ العمليات المشتركة لمختلف أسلحة المناورة والإسناد والخدمات وكفاءة عالية في تنسيق نيران الأسلحة المستخدمة خلال سير مراحل التمرين.وجاء التمرين لهذا العام لتحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية والعملياتية والتعبوية ضمن بيئة عمليات مشتركة وبما يتلاءم مع طبيعة التهديدات، إذ ركز التمرين على عمليات الأمن البحري، القدرة على مواجهة التهديدات الإرهابية، زيادة القدرة في مجالات عمليات المعلومات والذكاء الصناعي، الاستجابة للأزمات والكوارث الطبيعية وتقديم المساعدات الإنسانية، منظومة الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل على مستوى المملكة، زيادة القدرات الاستخبارية، تطوير قدرة المؤسسات الحكومية والأمنية للاستجابة للتهديدات الأمنية والأزمات الداخلية، بهدف رفع مستوى الجاهزية القتالية للقوات المسلحة الأردنية والدول المشاركة وتعزيزاً للأمن الإقليمي.وكان قد شارك في تمرين الأسد المتأهب لهذا العام إلى جانب الأردن 33 دولة شقيقة وصديقة، هي (الولايات المتحدة الأميركية، استراليا، نيوزلندا، البحرين، جنوب إفريقيا، قبرص، فرنسا، ألمانيا، اليونان العراق، إيطاليا، اليابان، كينيا، الكويت، لبنان، النرويج، الباكستان السعودية، الإمارات، بريطانيا، كازخستان، عُمان، مصر، بولندا، المغرب، كندا، اسبانيا، رومانيا، اليمن، كوسوفو، بروناي، هولندا).-(بترا)