ارتفاع الحرارة واستمرار الأجواء الباردة.. و3,761 مليون م3 مياه تدخل السدود

اضافة اعلان

تواصل أمطار الخير هطولها على المملكة، ما يبشر بموسم مطري جيد، بخاصة للمزارعين، وزيادة حصة الفرد من المياه الصيف المقبل.ووفق تقرير لادارة الارصاد الجوية أمس، يطرأ اليوم، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة، مع احتمالية هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في الشمال والوسط في ساعات الصباح الباكر، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا شرقا.كما يطرأ غدا ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء باردة نسبياً في معظم المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار، بخاصة في مناطق البادية.ويطرأ بعد غد، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، بخاصة في الشرق، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة، تتحول في ساعات المساء إلى شمالية غربية.وعلى صعيد متصل، تواصل مديرية الأمن العام، تقديم الخدمات الأمنية والمرورية والإنسانية، في ظل الأحوال الجوية السائدة.الى ذلك اكدت وزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن، إن ما دخل للسدود وجريان الأودية من الهطول المطري الساعات الماضية بلغ 3,761 مليون م3، ليبلغ التخزين الكلي في السدود الـ15 الرئيسة 68,503 مليون م3، بنسبة 23,78 % من طاقتها التخزينية، البالغة 288,128 مليون م3.وأوضحت الوزارة في تصريح صحفي، أمس، إن الهطولات المطرية، شملت معظم مناطق المملكة، وانعكست بكميات جيدة، وكان أعلاها في سد الفيدان/ وادي عربة اذ دخله 1,315 مليون م3، ليصل إلى أقصى طاقة تخزينية والبالغة 3,306 مليون م3 بنسبة 100 %، بينما دخل سد الملك طلال 684,330 ألف م3، بنسبة تخزين 37,3 %، وسد الموجب 542 ألف م،3 بنسبة تخزين 74 %.وبلغت أعلى كمية هطول مطري خلال الـ24 ساعة الماضية في المناطق الشمالية، لتسجل محطة رصد عجلون راس منيف 114,6 ملم تليها محطة رصد إربد 108 ملم.وأوضحت الأرصاد الجوية، أن المجاميع المطرية بلغت في محطات المناطق الشمالية: الرمثا 36، صما 97,4، وادي الريان 54,5، ام قيس 97، وفي جرش 20,2.أما في المناطق الوسطى، فسجلت محطة مطار عمان المدني 21,1، حدائق الحسين 38,5، الجبيهة 35,5، وسط البلد 40,50، مطار الملكة علياء 10,1، الزرقاء 11,8، بلدية الرصيفة 8، الغباوي 5، الخالدية الظليل 7,5، وفي السلط 44,2.وفي المناطق الشرقية، سجلت محطة المفرق 17,1، في حين لم تسجل الأزرق أي معدل هطول مطري.وفيما يتعلق بالمناطق الجنوبية، سجلت محطة رصد القطرانة 3,3، الربة 37، الغور الصافي 6,5، الطفيلة 26، الشوبك 71، البترا 4,5.مديرية الأمن العام، حذرت ولعدة مرات، من خطر تشكل السيول وتجمع المياه، مشددة على ضرورة عدم المجازفة بقطعها أو الاقتراب منها، داعية إلى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911، لطلب المساعدة،عند الحاجة.وللتعامل مع الظروف الجوية السائدة، أوعزت مديرة عام صندوق المعونة الوطنية، ختام الشنيكات، لمديري فروع الصندوق في المحافظات والألوية، بتفعيل عمل غرف الطوارئ، لمواجهة الظروف الجوية خلال هذا الشتاء، وتقديم المساعدات العاجلة للأسر.وطلبت من أعضاء لجنة إدارة الطوارئ في الصندوق، التنسيق الدائم مع الحكام الإداريين، ومديري التنمية الاجتماعية، للتعامل مباشرة مع الحالات التي تحتاج للمساعدة في مثل هذه الظروف الطارئة، وعلى مدار الساعة.وأكدت أن غرف الطوارئ في الميدان جاهزة للتعامل مع الظروف الجوية ضمن خطة الطوارئ، واستقبال الملاحظات والشكاوى بالتواصل المباشر مع غرف العمليات في فروع الصندوق بالمحافظات والألوية.كما وتعاملت كوادر بلدية الطفيلة الكبرى والأشغال العامة، مع تراكمات الأتربة والحجارة، جراء تدفق السيول الجارفة على بعض الطرق التي شهدت هطولات كثيفة في مناطق البلدية.وأكد محافظ الطفيلة، د. هاني الشورة خلال جولات ميدانية على عدة نقاط مرورية، حيوية أن فرق الطوارئ في الدوائر الخدمية والبلديات والدفاع المدني والأشغال العامة والخدمات المشتركة والكهرباء والأمن العام، تعاملت مع تبعات الحالة الجوية المرافقة للمنخفض الجوي العميق الذي تشهده المملكة عامة.وأشار الشورة لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ خطة الطوارئ بالعمل على شفط مياه السيول المتدفقة على الشوارع والطرقات باتجاه الأودية، وإزالة أكوام الأتربة والحجارة والطمم التي تراكمت على الطريق الملوكي، بدءا من منطقة العيص وحتى القادسية جنوبا، إلى جانب الإيعاز إلى غرف العمليات لمتابعة شكاوى المواطنين.وأضاف أن الطرق الرئيسة والفرعية سالكة، والعمل جار على إجراءات معالجة الطرق الأخرى التي شهدت تراكمات للأتربة والحجارة والطمم.بدوره، أكد رئيس بلدية الطفيلة الكبرى د. حازم العدينات، أن كوادر البلدية والأشغال العامة أزالت الأتربة والانجرافات على أجزاء من الطريق الملوكي، ومعالجة تداعيات الحالة الجوية التي تشهدها المحافظة.وأشار مدير أشغال الطفيلة م.عمار الحجاج إلى أن فرق الأشغال العامة نفذت وبالتعاون مع عدة دوائر خدمية وأجهزة البلدية والخدمات المشتركة، خطة عمل متكاملة على مدى الساعات الماضية لإزالة العوائق المرورية من تراكمات للأتربة والطمم، والتعامل مع مختلف تداعيات الأمطار والسيول التي شهدتها طرق فرعية ورئيسة، وتقديم الخدمة والمساعدة للمواطنين.في محافظة الكرك، استجابت كوادر الدفاع المدني لمعلومات حول وجود عائلة محاصرة داخل بيت متنقل، جراء جريان السيول وتدفقها في منطقة زحوم، فأخلتهم إلى منطقة آمنة.كما تعامل، "دفاع مدني" غرب عمان، مع بلاغات عدة، نتيجة ارتفاع منسوب المياه، في عدة شقق سكنية، وجرى التعامل معها دون وقوع إصابات تذكر.