الإثنين 08 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

برنامج الأغذية: 2.2 مليون من الغزيين يعانون من انعدام الغذاء

ارتفاع انعدام الأمن الغذائي لا مثيل له في التاريخ

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جانب من العدوان الصهيوني على غزة -(وكالات)
عمان - توقع برنامج الأغذية العالمي للامم المتحدة، تزايد خطر المجاعة في قطاع غزة، في ظل الحرب الحالية على القطاع، واستمرار القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية إليه. اضافة اعلان
وقال بيان للبرنامج، إن الناس في القطاع، تجاوزوا بالفعل عتبة انعدام الأمن الغذائي الحاد المتمثلة بالمجاعة، وتواجه واحدة على الأقل من كل 4 أسر هناك، أي أكثر من نصف مليون شخص، ظروفاً كارثية لانعدام الأمن الغذائي الحاد. 
وأضاف، إنّ هذه المستويات المرتفعة من انعدام الأمن الغذائي "لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث"، وهي مستويات مثيرة للقلق.
وأكد أنه سيواصل تقديم الطرود الغذائية ودقيق القمح والوجبات وألواح التمر المدعم والبسكويت والمكملات الغذائية للأشخاص داخل وخارج الملاجئ في غزة، مشيراً الى أنّ عمليات التوزيع، مقتصرة إلى حد كبير على مدينة رفح في نطاق القطاع، في حين يمكن الوصول إلى مناطق أخرى أحيانا عبر الشركاء.
وقدّر البرنامج حجم الاحتياجات لتنفيذ نشاطاته في القطاع بنحو 314 مليون دولار، وذلك لمواصلة استجابته لحالات الطوارئ لما يصل إلى 1.1 مليون شخص متضرر حتى نيسان (أبريل) العام الحالي، وقد جرى تمويل الاستجابة حاليًا بنسبة 58 %.
وقال البيان، حصل برنامج الأغذية حتى الآن على 181.8 مليون دولار من المساهمات المؤكدة: 165.1 مليون من الجهات المانحة الحكومية، و16.7 مليون من صندوق القطاع الخاص، بما في ذلك حملات "مشاركة الوجبة" و"العطاء الفردي".
وبين أن جميع سكان غزة (2.2 مليون) يعانون من أزمة أو مستويات من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينما يعاني ربع سكان غزة– أكثر من نصف مليون- من مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي. وهي أعلى نسبة ممن يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد في القطاع. 
وبدأ البرنامج بتوزيع المكملات الغذائية للنساء الحوامل والمرضعات والأطفال دون سن الثانية، وجرى الوصول لـ36,251 امرأة وطفلاً حتى الآن في الملاجئ، ومن المقرر إجراء عمليات توزيع إضافية.
كما بدأ بإرسال دقيق القمح والموارد الأخرى لـ12 مخبزًا في رفح ودير البلح ليتمكنوا من البدء بإنتاج الخبز بسعر مدعوم للناس في المجتمعات المحلية مرة أخرى. وفي الضفة الغربية، تلقى 85,730 شخصًا مساعدات غذائية نقدية أو عينية، واسترد 58 ألفا مستحقات التحويلات النقدية، وتلقى 27,600 شخص في المجتمعات البدوية مساعدات غذائية عينية.
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