ارتفاع تدريجي على الحرارة وعودة الأجواء المعتدلة الأحد القادم

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من المرجح وفق خرائط الطقس ارتفاع درجات الحرارة بشكل تدريجي خلال ال4 أيام القادمة حتى يوم السبت.واعتبارا من الأحد القادم تنخفض درجات الحرارة بشكل لافت وتدور حول معدلها الطبيعي السنوي لمثل هذا الوقت من العام.