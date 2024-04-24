ارتفاع درجات الحرارة يصدم روزنامة البرنامج الصيفي الحالي للمياه

إيمان الفارس

سبقت درجات الحرارة العالية التي تشهدها المملكة حاليا، على نحو مختلف لم يحدث منذ عشرات السنوات، “روزنامة” البرنامج الصيفي للمياه، والذي يبدأ عادة اعتبارا من مستهل أيار (مايو) كل عام.

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وألقى هذا الارتفاع الكبير على الحرارة بظلال ثقيلة على المواطنين الذين يستعدون لاستقبال الربيع ذي الحرارة المعتدلة بعد شتاء قارس البرودة، إلى جانب تحديات الاحتياجات أو الطلب المتزايد على المياه خلال فترات الحرارة المرتفعة.



وفيما أضحى ارتفاع الحرارة غير المسبوق في هذه الفترة من العام، واقعا يوجب على الجميع التكيف معه، جراء تبعات التغير المناخي.

أكد مساعد أمين عام وزارة المياه والري الناطق الإعلامي باسم الوزارة عمر سلامة، في تصريحات لـ”الغد”، ضرورة اتخاذ المواطنين للحيطة والحذر في استخدام المياه بإفراط، بخاصة في الأغراض “غير الاضطرارية”.



وقال سلامة، إن الوزارة أعدت الخطط لمواجهة حالات ارتفاع الحرارة وارتفاع الطلب على المياه في الموسم الصيفي، داعيا المواطنين للحذر والحرص إزاء أي سلوك قد يسهم بهدر المياه، كغسل الأرصفة وغيره.



وعادة ما تكون تقديرات الموازنة المائية الصيفية قيد البحث في الوقت الراهن، ليجري تحديد حجم التزويد المائي في أشهر الصيف الستة، اعتبارا من مستهل أيار (مايو) حتى مستهل تشرين الثاني (نوفمبر)، بناء على أرقام وزارة المياه والري- سلطة وادي الأردن، حول مخازين السدود الناجمة عن الموسم المطري الأخير، بالإضافة للخطط التي جهزتها الوزارة، للإبقاء على حصص المياه المخصصة للمواطنين “دون أن يشعر المواطن باختلافها أو انخفاضها في حال حدوث حالات الطوارئ”، وفق تصريحات سابقة لوزير المياه رائد أبو السعود.



وأشار أبو السعود حينها، لبدء الوزارة في القيام بحفر آبار في منطقتي الأغوار وشرق عمّان، لافتا إلى وضع الخطوط الناقلة للمياه، مؤكدا مضيّ الخطة وفق الأولوية المالية المطلوبة، بالاضافة للاستعانة بمياه الآبار المستأجرة في بعض المناطق، والتي تسهم بتحسين وتعزيز كميات المياه المتاحة صيفا، توازيا مع الضخ من مشروع مياه الديسي، وفق طاقته القصوى البالغة 112 مليون م3 سنويا.



ويصل العجز المائي لحدود 400 مليون م3، فيما يصل إجمالي المياه المتوفرة من المصادر 1,115 مليار م3، منها نحو 510 مليون م3 للاستخدامات البلدية، و570 مليون م3 للاستخدامات الزراعية والحيوانية، ونحو 35 مليون م3 الصناعية.



يشار لأن كميات التي تضخها شركة مياه الأردن - مياهنا للعاصمة عمان خلال الموسم الصيفي، تقدر عادة بنحو 650 ألف م3 يوميا، وهي الطاقة القصوى للضخ من المصادر المخصصة للعاصمة عمان، وهي الزارة – ماعين، ومحطة زي، ومياه الديسي، بالإضافة للينابيع والآبار الداخلية.



وكانت المملكة تأثرت بكتلة هوائية حارة نسبيا وجافة منذ أول من أمس، إذ طرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتزيد عن معدلاتها العامة في مثل هذا الوقت من السنة بحوالي 7-8 درجات مئوية، كما طرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ليصبح الطقس جافا وحاراً نسبياً في معظم المناطق، وحاراً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة أمس الأربعاء، وفق دائرة الأرصاد الجوية.



وقال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، في تصريحات سابقة، إن تقارير حالة المناخ لقارة آسيا للعام 2023، أعلنت عنه منظمة الأرصاد العالمية والتي هي إحدى منظمات الأمم المتحدة.



وأضاف أن التقرير أظهر بأن آسيا المنطقة الأكثر تضررا من الكوارث في العالم من المخاطر المرتبطة بالطقس والمناخ والمياه العام الماضي، إذ تسببت الفيضانات والعواصف بأكبر عدد من الضحايا والخسائر الاقتصادية المبلغ عنها، فيما أصبح تأثير موجات الحر أكثر حدة.



وبين آل خطاب أنه وحسب تقارير منظمة الأرصاد العالمية، فإن أجزاء كثيرة في آسيا شهدت ظواهر للحرارة المتطرفة العام الماضي، إذ سجلت 70 % تقريباً من محطات الأرصاد الجوية الوطنية درجات حرارة تجاوزت 40 درجة مئوية، فيما سجلت عدد كبير من المحطات درجات حرارة فاقت المستويات القياسية التي سجلتها من قبل.

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