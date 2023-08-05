السبت 05 آب 2023
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ارتفاع زوار المغطس 89 % في 7 أشهر

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ارتفاع زوار المغطس 89 % في 7 أشهر
المغطس- وجدي النعيمات- ارتفع عدد زوار وحجاج موقع عماد السيد المسيح، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام بنسبة 89 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.اضافة اعلان
وقال عام هيئة المغطس، المهندس رستم مكجيان، إن عدد الزوار والحجاج إلى الموقع منذ بداية هذا العام وحتى نهاية تموز الماضي، بلغ 136 ألفا و272 زائرا مقارنة بـ 72 ألفا و69 زائرا خلال الفترة من العام الماضي.
وأضاف مكجيان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن عدد زوار المغطس خلال تموز الماضي بلغ 12 ألفا و196 زائرا بزيادة نسبتها 27 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، مبينا أن ارتفاع درجات الحرارة الشهر الماضي أدى إلى انخفاض أعداد الزوار والحجاج الى موقع المغطس وهو أمر طبيعي يحدث سنويا.
وأكد أن الإحصاءات المسجلة منذ بداية هذا العام تظهر أن الحركة السياحية بدأت تصل الى أرقام جديدة لم تسجل منذ سنوات، مشيرا إلى أن هناك تفاؤلا كبيرا بازدياد أعداد الزوار، وأن يكون هذا العام الأفضل بين الأعوام السابقة.
وبين أن هذا مؤشر واضح في رغبة العديد من الزوار والحجاج لزيارة موقع المغطس بما يحمل من رسائل المحبة والوئام للإنسانية جمعاء بالإضافة الى الوضع السياسي الآمن في الأردن .
وأشار إلى ان خطط الترويج السياحي للمواقع الدينية تتجه نحو المسار الصحيح، لافتا إلى استمرار التحسينات في موقع المغطس خلال هذا العام لتلبية رغبات وحاجات زوار الموقع وحجاجه بموازاة استمرار صيانة وترميم المواقع الأثرية وبالتعاون مع دائرة الآثار العامة.
وتوزعت جنسيات زوار موقع المغطس على النحو الآتي: 47.5 بالمئة من دول الاتحاد الأوروبي، 13.6 بالمئة من إيطاليا، 13.3 بالمئة من الولايات المتحدة الأميركية، 8.6 بالمئة من فرنسا، 5.6 بالمئة إسبانيا، 6.2 من أميركا اللاتينية منهم 1.5 بالمئة من البرازيل، مع استمرار انخفاض الزوار من روسيا التي وصلت الى 0.55 بالمئة.
وبالنسبة إلى السياحة الداخلية وصل نسبة الزوار الى 12.1 بالمئة، وبالنسبة للدول العربية كانت النسبة 9.8 بالمئة أعلاها من لبنان بنسبة 5.9 بالمئة من إجمالي الزوار.
-(بترا)
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