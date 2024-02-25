ارتفاع على درجات الحرارة اليوم وغدا

قال موقع طقس العرب إنه يتوقع ارتفاع قليل على درجات الحرارة، اليوم الأحد، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.

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وغدا الإثنين يُتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف آخر على الحرارة، لتصبح أعلى من المعدل بحدود 4-6 درجات مئوية، ويكون الطقس مائلاً للبرودة في الجبال ولطيفاً في بقية المناطق مع ظُهور بعض السحب المتوسطة والعالية.



وتهب رياح جنوبية معتدلة الى نشطة السرعة ومثيرة للغبار في الطرق الصحراوية والسهول الشرقية، تتحول مع ساعات العصر الى جنوبية غربية معتدلة السرعة.