الأحد 25 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع على درجات الحرارة اليوم وغدا

مدينة عمان
مدينة عمان

 قال موقع طقس العرب إنه يتوقع ارتفاع قليل على درجات الحرارة، اليوم الأحد، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب مناطق المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.

اضافة اعلان


وغدا الإثنين يُتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف آخر على الحرارة، لتصبح أعلى من المعدل بحدود 4-6 درجات مئوية، ويكون الطقس مائلاً للبرودة في الجبال ولطيفاً في بقية المناطق مع ظُهور بعض السحب المتوسطة والعالية.

وتهب رياح جنوبية معتدلة الى نشطة السرعة ومثيرة للغبار في الطرق الصحراوية والسهول الشرقية، تتحول مع ساعات العصر الى جنوبية غربية معتدلة السرعة. 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
Untitled

النوايسة يشارك في اجتماع وزراء الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي

منذ4 ساعة
الاحتلال يستهدف الصحفيين في غزة

وزراء الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي يدعون إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الإعلاميين الفلسطينيين

منذ6 ساعة
الأونروا

"الأونروا": رفيق الفلسطينيين في اللجوء والنزوح.. فمن يقتل الشاهد؟ (انفوغراف)

منذ6 ساعة
الملك خلال إلقائه خطاب العرش في افتتاح الدورة البرلمانية السابقة-(أرشيفية)

"الانتقال الكبير": الأردن يمضي إلى المستقبل بإرادة حرة

منذ6 ساعة
سيدة تدلي بصوتها في الانتخابات النيابية السابقة - (أرشيفية)

المرأة في 25 عاما.. مشاركة أوسع وطموح أكبر في العملية الديمقراطية

منذ6 ساعة
إحدى مزارع الأبقار في منطقة الظليل-(ارشيفية)

مربو أبقار.. مطالبات بالرقابة على مصانع تستخدم حليب البودرة لإنتاج الألبان

منذ6 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

تطهير الضفة الغربية من الفلسطينيين

ماهر أبو طير |اليوم

ضحايا استبداد "حق النقض- (1)..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

حصافة المسؤول

سلامة الدرعاوي |اليوم

قصة أسطورة من وطني!

نضال المجالي |اليوم

خيارنا الوحيد ومنظومة إجراءات فورية (4 - 6)

د.خليف الخوالدة |اليوم
ترجمات
مقاتلون من تنظيم "داعش" في سورية - (أرشيفية)

رد "داعش" على أحداث "7 أكتوبر"

ترجمات | منذ6 ساعة
544394

جنرال إسرائيلي: لو دخلنا رفح لن ننجح في القضاء على حماس

ترجمات | منذ15 ساعة
جيش الاحتلال الإسرائيلي

فخ إستراتيجية "مكافحة التمرد" في غزة

ترجمات |23 شباط 2024
1708642967855943800

مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر.. التداعيات والتحديات

ترجمات |23 شباط 2024
صورة تقول الكثير عن العلاقة بين بنيامين نتنياهو ومحمود عباس - (أرشيفية)

تدمير إسرائيل الذاتي‏: نتنياهو، الفلسطينيون وثمن الإهمال‏ (2-2)

ترجمات |21 شباط 2024
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (المصدر)

تدمير إسرائيل الذاتي‏: نتنياهو.. الفلسطينيون وثمن الإهمال‏ (2-1)

ترجمات |20 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج نصيحة !

نصيحة !

صمود أهل غزة 23 شباط 2024

c09c8610-e907-4882-b90a-9e6639f3ed1a (1) copy

تشجيع 22 شباط 2024

43b218d1-539b-49f5-8ddb-02a4d83ce652 copy

ترند الحلويات ! 21 شباط 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - ترند الحلويات !

متعثر 20 شباط 2024

حمزة حجاج -متعثر

العالم وغزة 19 شباط 2024

hajjaj copy
 
 