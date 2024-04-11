الخميس 11 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ارتفاع على درجات الحرارة خلال عطلة نهاية الاسبوع

مشهد عام من مدينة عمان-(ارشيفية)
مشهد عام من مدينة عمان-(ارشيفية)

ترتفع درجات الحرارة قليلا نهار اليوم الخميس، ويكون الطقس غائما جزئيا، ودافئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ولطيف الحرارة في أغلب المناطق، وهناك احتمال في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

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وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، يكون الطقس في ساعات الليل باردا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


وتحذر إدارة الأرصاد من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.


أما يوم غد الجمعة فترتفع درجات الحرارة خلال النهار، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. وفي ساعات الليل يكون الطقس باردا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم الخميس بين 20-11 درجة مئوية، وفي غرب عمان 18-9، وفي المرتفعات الشمالية 15-7، وفي مرتفعات الشراة 17-6، وفي مناطق البادية 26-11، وفي مناطق السهول 21-11، وفي الأغوار الشمالية 27-14، وفي الأغوار الوسطى 28-15، والأغوار الجنوبية 30-17، وفي البحر الميت 29-16، وفي خليج العقبة 31-17 درجة مئوية.
--(بترا)

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