ارتفاع على درجات الحرارة في أول أيام الاعتدال الربيعي

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عمان - مع بدء أيام الاعتدال الربيعي، ترتفع اليوم درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، مائلة إلى الدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة في الشمال والوسط، وهناك فرصة في ساعات الصباح لهطول زخات متفرقة من المطر في الشمال، وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.كما ويطرأ غدا، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.ويطرأ بعد غد، انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة والأجزاء الجنوبية الغربية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.من جانبه، قال الخبير الفلكي عماد مجاهد، إن الحسابات الفلكية تشير إلى أن موعد الاعتدال الربيعي للعام الحالي يصادف اليوم في تمام الساعة 6:06 دقائق بتوقيت المملكة.وبين أن الشمس، ستصبح عامودية تماما على خط الاستواء الذي يقسم الكرة الأرضية إلى قسمين شمالي وجنوبي، وفي هذا اليوم يبدأ فصل الربيع فلكيا ويتساوى الليل والنهار على سطح الكرة الأرضية وينتهي فصل الشتاء الذي استمر 89 يوما تقريبا.وقال مجاهد في تصريح لـ(بترا) أمس، "تشرق الشمس يوم الاعتدال الربيعي في تمام الساعة 6 و35 دقيقة صباحا من الزاوية الأفقية الشرقية تماما ومقدارها 89 درجة و37 دقيقة و11 ثانية، ثم تغيب الشمس في الزاوية الغربية تماما ومقدارها 270 درجة و37 دقيقة و8 ثوان في تمام الساعة 6 و54 دقيقة مساء، وبذلك يكون طول النهار 12 ساعة و9 دقائق، بينما يصل طول الليل إلى 11 ساعة و51 دقيقة، وبذلك يتساوى طول الليل والنهار تقريبا في جميع أنحاء الكرة الأرضية.وأضاف، "بعد الاعتدال الربيعي تواصل الشمس صعودها الظاهري نحو الشمال يرافقها ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ويطول النهار ويقصر الليل حتى تصل مدار السرطان في 21 من حزيران (يونيو) وهو أقصى ارتفاع تصله الشمس شمال خط الاستواء خلال العام ومقداره 23.5 درجة، ويكون النهار آنذاك أطول ما يمكن والليل أقصر ما يمكن أي "الانقلاب الصيفي".الى ذلك، قالت وزارة المياه والري- سلطة وادي الأردن، إن المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية ارتفع حتى صباح أمس إلى 70,5 % من المعدل السنوي طويل الأمد والبالغ نحو 8,1 مليار م3 سنويا، وأن نسبة الهطول المطري من المعدل السنوي طويل الأمد في التاريخ نفسه من العام الماضي كانت 85,5 %.وأوضحت الوزارة في بيان صحفي لها، أن كميات مياه الأمطار التي دخلت السدود خلال الساعات الـ 24 الماضية بلغت حتى صباح أمس نحو 5 ملايين م3، ما يرفع التخزين الكلي في السدود الرئيسة لـ138,5 مليون م3 بنسبة تخزين كلية بلغت 48 % من طاقتها التخزينية والبالغة 288,128 مليون م3.وأوضحت أن أعلى كمية هطول سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية في منطقة القصر بمحافظة الكرك وبلغت 46 ملم، فيما شملت الهطولات المطرية معظم مناطق المملكة بكميات متفاوتة.وفي الوقت نفسه، حذرت "المياه" من فيضان سد الموجب، داعية المواطنين والمزارعين لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من مجرى الوادي، مشيرة لاتخاذ الإجراءات كافة مع الجهات المعنية. وفي هذا السياق، تفقد محافظ الكرك فراس أبو الغنم، يرافقه متصرف لواء القصر عصمت القرالة ومدير قضاء الموجب شايش المجالي، وعدد من ممثلي الأجهزة الأمنية، أمس، سد الموجب للاطمئنان على السلامة العامة للسد والوقوف على استعدادات وجاهزية الكوادر المعنية للتعامل مع زيادة مخزون المياه في السد.وأوعز أبو الغنم إلى الجهات المعنية بتوجيه المواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من السد ومن مجرى الوادي، إضافة إلى تفقد المواطنين القاطنين بالقرب من السد وتنبيههم بضرورة الابتعاد عن مجرى السيول، كما تفقد السلامة المرورية على طريق قرى العمرو - الموجب.-(بترا)