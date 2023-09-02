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الغد الأردني
السبت 02 أيلول 2023
7:41 م
ارتفاع كبير على درجات الحرارة
أجواء حارة
يترقب الأردنيون عودة الأجواء الحارة للمملكة خلال نهاية الأسبوع القادم.
ومن المنتظر أن تسجل درجات الحرارة الجمعة القادمة في عمان 37 درجة مئوية و السبت 38 درجة مئوية.
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وتعود درجات الحرارة للانخفاض التدريجي اعتبارا من يوم الأحد الذي يليه.
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الجمعة
الاجواء الحارة
درجة مئوية
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