ارتفاع كبير على درجات الحرارة

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يترقب الأردنيون عودة الأجواء الحارة للمملكة خلال نهاية الأسبوع القادم.ومن المنتظر أن تسجل درجات الحرارة الجمعة القادمة في عمان 37 درجة مئوية و السبت 38 درجة مئوية.وتعود درجات الحرارة للانخفاض التدريجي اعتبارا من يوم الأحد الذي يليه.