ارتياح بين الطلبة في اليوم السابع من امتحان "التوجيهي"

آلاء مظهر

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سادت حالة من الرضا والارتياح أوساط طلبة الثانوية العامة عقب خروجهم من قاعات الامتحان في يومه السابع أمس في عدة مباحث ضمن جدول الامتحانات.وبددت سهولة الأسئلة في امتحان مبحث الفيزياء،أمس، مخاوف الطلبة من كتاب الفيرياء الجديد الذي يجري تدريسه للمرة الأولى هذا العام. فيما توافقت آراء طلبة الفرعين الأدبي والشرعي معتبرين أن أسئلة امتحانات المباحث التي تقدموا إليها سهلة.وكان نحو 73067 تقدموا لتأدية الامتحان في عدة مباحث مقررة، وامتحن طلبة الفرعين العلمي والصناعي في مبحث الفيزياء، فيما تقدم طلبة الفرع الأدبي لامتحان مبحث الجغرافيا، وتفسير وعلوم القرآن والحديث والسيرة النبوية الشريفة لطلبة الشرعي. في حين امتحن طلبة الزراعي في مبحث صناعات زراعية، والرسم والتصميم لطلبة الاقتصاد المنزلي.وفي الجلسة الثانية ،امتحن طلبة الفرع الأدبي في مبحث تاريخ العرب والعالم، والسياحة والسفر لطلبة الفندفي والسياحي.وأكد طلبة من مختلف الفروع لـ"الغد"، أن أسئلة الامتحانات في المباحث التي تقدموا اليها أمس، كانت في مجملها مناسبة ومريحية ومراعية للقدرات والمستويات الفردية بين الطلبة.وقال الطالب فواز قطيشات من الفرع العلمي، إن أسئلة امتحان الفيزياء كانت سهلة وواضحة، وأن الطالب المتمكن من دراسته يستطيع الإجابة عليها.وبين قطيشات أن مستوى الأسئلة تدرج من سهل الى متوسط حيث أن بعض فقراتها تحتاج الى تركيز أثناء الإجابة، قائلا "بشكل عام الامتحان مريح ويراعي الفروقات والأسئلة واضحة ولايوجد فيها غموض.واعتبرت الطالبة لين العمري من الفرع العلمي، أن أسئلة امتحان الفيزياء مناسبة ومباشرة وتناسب قدرات الطلبة، وأن المدة الزمنية تلائم طبيعة الأسئلة.فيما رأت الطالبة علياء هشام من الفرع العلمي أيضا، أن الامتحان كان مناسبا ولا يمكن وصفه بالصعوبة ،لافتة إلى أن الأسئلة كانت واضحة ومفهومة، وجميعها من داخل الكتاب المدرسي.أستاذ مبحث الفيرياء حسن جبرين، قال "إن أسئلة الامتحان تدرجت من السهولة الى المتوسطة. واعتبر أن وقت الامتحان المقدر بساعتين ونصف الساعة مناسب لطبيعة الأسئلة.وبين جبرين أن الامتحان في متناول الطلبة، حيث راعى قدرات ومستويات الطلبة المختلفة، موضحا أن الطالب المتمكن من دراسته بشكل جيد بإمكانه تحقيق العلامة الكاملة.وأشار الى أن صياغة الأسئلة كانت واضحة ولم يكتنفها الغموض حيث أن بعض الأسئلة تقيس تركيز الطالب بقراءة السؤال وهو أمر طبيعي.من جهتهم أبدى طلبة فروع الأدبي والشرعي ارتياحهم لمستوى ونمطية الأسئلة، لافتين إلى أنها سهلة ومباشرة وضمن المقرر المدرسي، والمدة الزمنية المخصصة للامتحان كانت كافية.وأظهرت أمل عرفات من الفرع الأدبي ارتياحها ورضاها عن الامتحان، مبينة أن أسئلة الجغرافيا كانت واضحة وتتناسب مع قدرات الطلبة.وأشار الطالب محمد عمران إلى أن أسئلة مبحث تفسير وعلوم القرآن لم تكن صعبة، ومدة الامتحان كانت كافية بالنسبة له، مؤكدا أن الأسئلة تتناسب مع قدرات الطلبة وسهلة للمتمكن من دراسته.ورأى طلبة في فروع الصناعي والزراعي والاقتصاد المنزلي أن الأسئلة كانت من ضمن المنهاج المقرر ولا غموض فيها، لافتين إلى سهولة الامتحان ومناسبته لقدراتهم، وبأن الأجواء كانت مريحة في القاعات، والمدة الزمنية كافية.وقال حمزة عمر، من الفرع الصناعي، إن أسئلة مبحث الفيزياء كانت متوسطة من ضمن المنهاج المقرر، والمتمكن من دراسته يستطيع الإجابة عنها بسهولة، لافتا إلى أن المدة الزمنية كافية.وبين الطالب هيثم عماد، أن أسئلة مبحث الفيزياء جاءت متوسطة ولكنها من ضمن المناهج المقررة، لافتا إلى أن أسئلة الامتحان تراعي الفروقات، ولم تحمل أفكارا معقدة.وهذا ما أكده أيضا أستاذ مبحث الفيزياء أحمد شقبوعة بقوله إن الامتحان كان ضمن المتوسط ويراعي الفروق الفردية بين الطلبة.وقال شقبوعة إن الامتحان يوازي في مستواه امتحان الفرع العلمي لمبحث الفيزياء امس وأن الطالب المتمكن من دراسته يستطيع الإجابة عليه، لافتا الى أن المدة الزمنية مناسبة لطبيعة الأسئلة.وبين أسامة زريقات، من الفرع الزراعي، أن امتحان صناعات زراعية كان ضمن المتوسط، والمدة الزمنية كافية بالنسبة له، وتتناسب مع قدرات الطلبة.وشاركتهم الرأي الطالبة هبة صمادي، من الفرع الاقتصاد المنزلي وقالت "إن أسئلة مبحث الرسم والتصميم، جاءت سهلة ومريحة ومن المنهاج والكتاب المدرسي"، مؤكدة أن المدة الزمنية المقررة لجلسة الامتحان مناسبة لطبيعة ومستوى الأسئلة.