استباقا لنتائج التوجيهي.. مهندس لكل 39 مواطنا ونقابة المهندسين تحذر الطلبة

محمد الكيالي

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عمان – كشفت النشرة الإرشادية الـ13 الصادرة عن نقابة المهندسين إشباعا تاما وركودا في جميع تخصصات الهندسة وتخصصاتها الفرعية، وذلك للإقبال المتزايد على دراسة هذه التخصصات وتوفرها في معظم الجامعات داخل الأردن.النشرة التي تأتي استباقيا لنتائج التوجيهي المتوقع صدورها غدا الأربعاء، تظهر تراجعا شديدا في فرص العمل نتيجة إغلاق الأسواق محليا وإقليميا ودوليا.وتعد نسبة المهندسين في الأردن الأعلى عالميا مقارنة بعدد السكان، حيث بلغت النسبة في آخر تعداد مهندس واحد لكل 39 مواطنا.وقال نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي إن النقابة أخذت على عاتقها البحث عن أسواق مختلفة محليا وإقليميا وعالميا من أجل توفير فرص تدريب وتشغيل لمنتسبيها رغم الزيادة الكبيرة في أعداد الخريجين والذي يشكل عبئا كبيرا على النقابة، وما تبعه من جملة تحديات تواجه المنطقة من إغلاق أسواق مختلفة وتدني الوضع الاقتصادي في جميع دول العالم.وأضاف الزعبي أن النقابة عملت على تدريب المهندسين من خلال عدة برامج بالشراكة مع الجهات الحكومية.وبلغ عدد المهندسين والمهندسات ممن حصلوا على فرص تدريب عبر برامج النقابة بالتعاون مع الشركاء منذ عام 2018 وحتى نهاية العام 2021 نحو 11786 مهندسا ومهندسة.وأوضح أن هذه البرامج توقفت ما أثر سلبا على تدريب المهندسين.ولفت إلى أن النقابة وقعت اتفاقية مع التعاون الدولي الألماني (GIZ) لتدريب 300 مهندس ومهندسة حديثي التخرج بقصد التشغيل، على برنامج التدريب في قطاع الإنشاءات.ووصل عدد المهندسين الذين استفادوا من برامج التدريب المختلفة خلال العام الحالي 800 مهندس ومهندسة.ووفقا لآخر الأرقام الصادرة عن النقابة، بلغ عدد المنتسبين للنقابة 192277 مهندسا ومهندسة، فيما بلغ عدد الطلبة على مقاعد الدراسة 34199 طالبا وطالبة في الجامعات الأردنية، و3000 طالب وطالبة على مقاعد الدراسة في جامعات خارج المملكة.وأكد الزعبي أن هذه الأرقام تتطلب مساعدة الطلبة خريجي الثانوية العامة وذويهم وتمكينهم من اختيار التخصص الهندسي المناسب لهم وفق معطيات المعدلات وسياسة القبول الجامعي ومؤشرات سوق العمل، بغية تطوير إستراتيجية وطنية لتطوير وترشيد التعليم الهندسي وبناء ثقافة مجتمعية فعالة متكاملة مع تلك الإستراتيجية.ودعا نقيب المهندسين جميع الطلبة الذين أنهوا متطلبات النجاح في الثانوية العامة، إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار بيانات النشرة الإرشادية التي أصدرتها النقابة عند اختيار التخصصات الهندسية.وشدد على أن ذلك يؤدي لتلافي الازدياد في أعداد الخريجين من طلبة الهندسة العاطلين عن العمل، مشيرا الى أن هناك بعض التخصصات التقنية مطلوبة بحذر أيضا، وبعضها الآخر مشبع وراكد.ولفت الزعبي في تصريح لـ"الغد" أن النقابة تسعى دوما إلى الإيضاح والتوجيه الإيجابي فيما يتعلق بالتخصصات الهندسية والذي يتوافق مع مؤشرات سوق العمل ومؤشرات الكفايات والتخصصات المطلوبة.وبين أنه مما لا شك فيه أن سوق العمل لا يعتمد على الحصول على تعليم جيد فقط، فهو يعمل بآلية العرض والطلب ويواجه تحديات مستمرة ترتبط بأعداد الباحثين عن الوظائف واشتراطات لمهارات وكفايات متنوعة ومتغيرة مع متطلبات سوق العمل.وأشار إلى أن سوق العمل مفتوح للجميع لكن من الضروري أن يمتلك الجميع المهارات الأساسية في وظائف المستقبل والتي تعتمد على 4 مهارات أساسية هي المهارات الرقمية والحياتية والتواصل البصري ومهارات التواصل الإجتماعي.ودعا نقيب المهندسين إلى أن يتم خلال الفترة الدراسية الجامعية تعزيز الحصول على الشهادات المهنية ذات الاعتماديات الدولية التي ترفد وتعزز تخصص الطالب.وعدد الزعبي عددا من التخصصات التي يمكن النظر إليها كتخصصات مطلوبة في أنحاء العالم خصوصا دول الإقليم مثل الذكاء الاصطناعي، الطاقة البديلة والمتجددة، البرمجيات، الميكاترونكس، الروبوتات والأتمتة، البترول، الطاقة النووية بالإضافة إلى علم البيانات.وبلغ مجموع المهندسين المسجلين في النقابة والتابعين لشعبة الهندسة المدنية وتخصصاتها الفرعية بحسب النشرة الإرشادية 58332 مهندسا ومهندسة، فيما يبلغ عدد الطلبة على مقاعد الدراسة 5185 مهندسا ومهندسة، بحالة "راكد" شملت جميع تخصصات الهندسة المدنية.وبلغ عدد المهندسين المسجلين في النقابة والتابعين لشعبة الهندسة المعمارية 17630 مهندسا ومهندسة، 3315 مهندسا ومهندسة على مقاعد الدارسة وبحالة "راكد" لجميع تخصصات الهندسة المعمارية.وأظهرت النشرة إشباعا في تخصصات الهندسة الميكانيكية وركودا في تخصصاتها الفرعية، إذ بلغ عدد المسجلين في النقابة والتابعين للشعبة 39914 مهندسا ومهندسة و7824 مهندسا ومهندسة على مقاعد الدراسة.وفيما يتعلق بتخصص الهندسة الكهربائية والتخصصات الفرعية التابعة، كشف عن "ركود" في معظم تخصصاتها، وفي حالة "مشبع " لتخصصي هندسة الحاسوب وهندسة الاتصالات، إضافة إلى وجود تخصصات مطلوبة ضمن التخصصات الفرعية للهندسة الكهربائية كتخصص "الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية" والطاقة المتجددة والمستدامة.وبلغ عدد المهندسين المسجلين في النقابة لتخصص الهندسة الكهربائية 65570 مهندسا ومهندسة و15503 مهندس ومهندسة على مقاعد الدراسة.كما بلغ عدد المهندسين المسجلين في النقابة والتابعين لشعبة هندسة المناجم والتعدين والهندسة الجيولوجية والبترول 1691 مهندسا ومهندسة و19 مهندسا ومهندسة على مقاعد الدراسة، وبتصنيف "راكد" لجميع التخصصات الفرعية التابعة للتخصص الرئيس.وفيما يخص الهندسة الكيميائية وتخصصاتها الفرعية، فقد بلغ مجموع المهندسين المسجلين في النقابة 9771 مهندسا ومهندسة، و2245 مهندسا ومهندسة على مقاعد الدراسة وجرى تصنيفها بـ"راكدة" .