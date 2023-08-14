الإثنين 14 آب 2023
النسخة المطبوعة

استباقا لنتائج التوجيهي.. مهندس لكل 39 مواطنا ونقابة المهندسين تحذر الطلبة

1692027995214865100
مبنى مجمع النقابات في عمان-(أرشيفية)
عمان – كشفت النشرة الإرشادية الـ13 الصادرة عن نقابة المهندسين إشباعا تاما وركودا في جميع تخصصات الهندسة وتخصصاتها الفرعية، وذلك للإقبال المتزايد على دراسة هذه التخصصات وتوفرها في معظم الجامعات داخل الأردن.اضافة اعلان
النشرة التي تأتي استباقيا لنتائج التوجيهي المتوقع صدورها غدا الأربعاء، تظهر تراجعا شديدا في فرص العمل نتيجة إغلاق الأسواق محليا وإقليميا ودوليا.
وتعد نسبة المهندسين في الأردن الأعلى عالميا مقارنة بعدد السكان، حيث بلغت النسبة في آخر تعداد مهندس واحد لكل 39 مواطنا.
وقال نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي إن النقابة أخذت على عاتقها البحث عن أسواق مختلفة محليا وإقليميا وعالميا من أجل توفير فرص تدريب وتشغيل لمنتسبيها رغم الزيادة الكبيرة في أعداد الخريجين والذي يشكل عبئا كبيرا على النقابة، وما تبعه من جملة تحديات تواجه المنطقة من إغلاق أسواق مختلفة وتدني الوضع الاقتصادي في جميع دول العالم.
وأضاف الزعبي أن النقابة عملت على تدريب المهندسين من خلال عدة برامج بالشراكة مع الجهات الحكومية.
وبلغ عدد المهندسين والمهندسات ممن حصلوا على فرص تدريب عبر برامج النقابة بالتعاون مع الشركاء منذ عام 2018 وحتى نهاية العام 2021  نحو 11786 مهندسا ومهندسة.
وأوضح أن هذه البرامج توقفت ما أثر سلبا على تدريب المهندسين.
ولفت إلى أن النقابة وقعت اتفاقية مع التعاون الدولي الألماني (GIZ) لتدريب 300 مهندس ومهندسة حديثي التخرج بقصد التشغيل، على برنامج التدريب في قطاع الإنشاءات.
ووصل عدد المهندسين الذين استفادوا من برامج التدريب المختلفة خلال العام الحالي 800 مهندس ومهندسة.
ووفقا لآخر الأرقام الصادرة عن النقابة، بلغ عدد المنتسبين للنقابة 192277 مهندسا ومهندسة، فيما بلغ عدد الطلبة على مقاعد الدراسة 34199 طالبا وطالبة في الجامعات الأردنية، و3000 طالب وطالبة على مقاعد الدراسة في جامعات خارج المملكة.
وأكد الزعبي أن هذه الأرقام تتطلب مساعدة الطلبة خريجي الثانوية العامة وذويهم وتمكينهم من اختيار التخصص الهندسي المناسب لهم وفق معطيات المعدلات وسياسة القبول الجامعي ومؤشرات سوق العمل، بغية تطوير إستراتيجية وطنية لتطوير وترشيد التعليم الهندسي وبناء ثقافة مجتمعية فعالة متكاملة مع تلك الإستراتيجية.
ودعا نقيب المهندسين  جميع الطلبة الذين أنهوا متطلبات النجاح في الثانوية العامة، إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار بيانات النشرة الإرشادية التي أصدرتها النقابة عند اختيار التخصصات الهندسية.
وشدد على أن ذلك يؤدي لتلافي الازدياد في أعداد الخريجين من طلبة الهندسة العاطلين عن العمل، مشيرا الى أن هناك بعض التخصصات التقنية مطلوبة بحذر أيضا، وبعضها الآخر مشبع وراكد.
ولفت الزعبي في تصريح لـ"الغد" أن النقابة تسعى دوما إلى الإيضاح والتوجيه الإيجابي فيما يتعلق بالتخصصات الهندسية والذي يتوافق مع مؤشرات سوق العمل ومؤشرات الكفايات والتخصصات المطلوبة.
وبين أنه مما لا شك فيه أن سوق العمل لا يعتمد على الحصول على تعليم جيد فقط، فهو يعمل بآلية العرض والطلب ويواجه تحديات مستمرة ترتبط بأعداد الباحثين عن الوظائف واشتراطات لمهارات وكفايات متنوعة ومتغيرة مع متطلبات سوق العمل.
وأشار إلى أن سوق العمل مفتوح للجميع لكن من الضروري أن يمتلك الجميع المهارات الأساسية في وظائف المستقبل والتي تعتمد على 4 مهارات أساسية هي المهارات الرقمية والحياتية والتواصل البصري ومهارات التواصل الإجتماعي.
ودعا نقيب المهندسين إلى أن يتم خلال الفترة الدراسية الجامعية تعزيز الحصول على الشهادات المهنية ذات الاعتماديات الدولية التي ترفد وتعزز تخصص الطالب.
وعدد الزعبي عددا من التخصصات التي يمكن النظر إليها كتخصصات مطلوبة في أنحاء العالم خصوصا دول الإقليم مثل الذكاء الاصطناعي، الطاقة البديلة والمتجددة، البرمجيات، الميكاترونكس، الروبوتات والأتمتة، البترول، الطاقة النووية بالإضافة إلى علم البيانات.
وبلغ مجموع المهندسين المسجلين في النقابة والتابعين لشعبة الهندسة المدنية وتخصصاتها الفرعية بحسب النشرة الإرشادية 58332 مهندسا ومهندسة، فيما يبلغ عدد الطلبة على مقاعد الدراسة 5185 مهندسا ومهندسة، بحالة "راكد" شملت جميع تخصصات الهندسة المدنية.
وبلغ عدد المهندسين المسجلين في النقابة والتابعين لشعبة الهندسة المعمارية 17630 مهندسا ومهندسة، 3315 مهندسا ومهندسة على مقاعد الدارسة وبحالة "راكد" لجميع تخصصات الهندسة المعمارية.
وأظهرت النشرة إشباعا في تخصصات الهندسة الميكانيكية وركودا في تخصصاتها الفرعية، إذ بلغ عدد المسجلين في النقابة والتابعين للشعبة 39914 مهندسا ومهندسة و7824 مهندسا ومهندسة على مقاعد الدراسة.
وفيما يتعلق بتخصص الهندسة الكهربائية والتخصصات الفرعية التابعة، كشف عن "ركود" في معظم تخصصاتها، وفي حالة "مشبع " لتخصصي هندسة الحاسوب وهندسة الاتصالات،  إضافة إلى وجود تخصصات مطلوبة ضمن التخصصات الفرعية للهندسة الكهربائية كتخصص "الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية" والطاقة المتجددة والمستدامة.
وبلغ عدد المهندسين المسجلين في النقابة لتخصص الهندسة الكهربائية 65570 مهندسا ومهندسة و15503 مهندس ومهندسة على مقاعد الدراسة.
كما بلغ عدد المهندسين المسجلين في النقابة والتابعين لشعبة هندسة المناجم والتعدين والهندسة الجيولوجية والبترول 1691 مهندسا ومهندسة و19 مهندسا ومهندسة على مقاعد الدراسة، وبتصنيف "راكد" لجميع التخصصات الفرعية التابعة للتخصص الرئيس.
وفيما يخص الهندسة الكيميائية وتخصصاتها الفرعية، فقد بلغ مجموع المهندسين المسجلين في النقابة 9771 مهندسا ومهندسة، و2245 مهندسا ومهندسة على مقاعد الدراسة وجرى تصنيفها بـ"راكدة" .
عاملات في إحدى مزارع وادي الأردن-(الغد)

1.5 مليون يورو للمرحلة الثانية لـ"الإدارة الزراعية" منذ2 ساعة

ذوي الإعاقة

بطاقات التعريف "لذوي الإعاقة" في تشرين الأول منذ2 ساعة

1692023843094595700

قمة "العلمين": ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ضمن جدول زمني واضح منذ2 ساعة

WhatsApp Image 2023-08-14 at 7.06.28 PM

رابطة الصلعان في الأردن تتوسع وتنتشر.. فما قصتهم؟ منذ4 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
Untitled-1 copy

النصرة تفرض "دولتها".. لا اختلاط في إدلب وسجون للسبايا

منذ2 ساعة
1692023843174595800

القمة الثلاثية: دلالات خاصة بالتوقيت وتنسيق متواصل لتأكيد الثوابت الفلسطينية

منذ2 ساعة
دراسة تحليليّة حول أكبر عوائق الأعمال الحرة للاجئين في الأردن

"مفوضية اللاجئين": من يتلقون مساعدات نقدية.. أقل عرضة للتهديد بالإخلاء

منذ2 ساعة
سد الملك طلال - (تصوير- ساهر قدارة)

"التنمية المستدامة" توصي بإشراك القطاع الخاص بالمشاريع المائية

منذ2 ساعة
1692028156574883900

"النواب" يوافق على مشروعي قانوني البيانات الشخصية والملكية العقارية

منذ2 ساعة
1692027570124830900

"أيريس".. متحور جديد من "كوفيد" يتفشى بسرعة لكنه لا يثير القلق

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

أين هو مشروع الأردن؟

ماهر أبو طير |اليوم

مصطلحات شتى.. والمرأة هي الضحية!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

المطلوب لزيادة الصادرات الوطنية

سلامة الدرعاوي |اليوم

كلمة بمثابة النار وأخرى بمثابة النور وأثر كلتيهما ظاهر

تهاني روحي |اليوم

تواجدنا في كأس العالم

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

طوق الياسمين

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
1692008694163791500

‏النيجر ترفض النظام القائم على القواعد‏

ترجمات | منذ3 ساعة
مقاتلة روسية تحلق قرب مسيّرة أميركية في الاجواء السورية في 23 تموز (يوليو) - (أرشيفية)

ردع التصعيد الأفقي الروسي في سورية

ترجمات |13 آب 2023
الملكة ماري من مودينا مع الأمير جيمس ستيوارت، بريشة بينيديتو جيناري الثاني، 1690 – (المصدر)

‏كيف غيرت نظريات المؤامرة مجرى التاريخ؟‏

ترجمات |13 آب 2023
مؤيدون لفلسطين يطالبون بإنهاء الفصل العنصري لإسرائيل - (أرشيفية)

"ديمقراطية" الأبارتايد

ترجمات |12 آب 2023
البروفيسور آفي شلايم أثناء إلقاء محاضرة - (أرشيفية)

مقتطف من كتاب آفي شلايم.. "ثلاثة عوالم، مذكرات عربي يهودي" (2-1)

ترجمات |11 آب 2023
نيجيريون مؤيدون للمجلس العسكري في مظاهرة أمام السفارة الفرنسية في نيامي - (المصدر)

"ليس انقلابا آخر كالمعتاد": ما الذي يحدث في النيجر؟

ترجمات |09 آب 2023
 