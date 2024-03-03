الإثنين 04 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

استثناء سيارات 2018 المتأخرة من حظر الاستيراد

المنطقة الحرة
المنطقة الحرة
عمان - أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع قانون معدل لقانون السياحة لسنة 2024.
ويهدف مشروع القانون المعدل إلى تعزيز تنافسية القطاع السياحي، وتحسين بيئة الأعمال لغايات زيادة تدفق الاستثمارات فيه، وذلك من خلال إلغاء متطلب الترخيص من وزارة السياحة والآثار كأداة تنظيمية لممارسة المهن والأنشطة السياحية، واستبدالها بالموافقة الصادرة عن الوزارة وفق أحكام القانون.اضافة اعلان
كما يمنح مشروع القانون وزارة السياحة والآثار إدارة المسارات السياحية المنصوص عليها في أحكامه، والإشراف عليها وتطويرها، ووضع معايير شاملة لتهيئة طرق المسارات السياحية الدامجة وصيانتها واستدامتها والحفاظ عليها.
وأقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية لسنة 2024؛ لغايات تمكين هيئة الأوراق المالية من تنفيذ مشروع الربط الإلكتروني بين السوق المالي الأردني والأسواق المالية الأجنبية، وإعطاء الصلاحية للمجلس بالموافقة للمرخص له للتداول في السوق الأجنبية، وللمرخص له الأجنبي التداول في السوق المالية الأردنية، شريطة المعاملة بالمثل.
كما أقر المجلس كذلك نظاما معدلا لنظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق المالية لسنة 2024؛ لغايات تحديد بدل سنوي مقابل الموافقة الممنوحة للمرخص له الأجنبي للتداول في السوق المالي، بحيث يراعى في تحديده مبدأ المعاملة بالمثل.
وأقر أيضا نظاما معدلا لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات لسنة 2024؛ لغايات اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للتسهيل على القطاعات الاقتصادية، وعدم ترتيب أي آثار سلبية عليها، ولتنفيذ أي تسهيلات حكومية تقدم لها في ظروف خاصة.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الخطة الإستراتيجية الوطنية للوقاية من آفة المخدرات للأعوام (2024-2026)، وتعميمها على الجهات صاحبة الاختصاص؛ ليصار إلى تنفيذها وفق الإطار الزمني المحدد لهذه الغاية.
وتهدف الخطة الاستراتيجية إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بآفة المخدرات، ونشر ثقافة إعادة تأهيل المتعاطين وإدماجهم في المجتمع، بما يسهم في الحد من هذه الآفة، وزيادة أعداد المتطوعين للتوعية منها، وزيادة نوعية الدراسات العلمية والبحثية في هذا المجال.
وقرر المجلس كذلك الموافقة على استثناء المركبات من موديل عام (2018) التي كان مجدولا لها أن تصل إلى ميناء العقبة قبل تاريخ 31/ 12/ 2023، وتأخرت في الشحن؛ نتيجة مشاكل الملاحة في البحر الأحمر، من قرار مجلس الوزراء المتضمن حظر استيراد جميع سيارات الركوب وغيرها التي مضى على تصنيعها مدة تزيد على 5 سنوات تسبق سنة التخليص؛ وذلك لتفادي إلحاق الضرر بمستورديها.
واطلع مجلس الوزراء على التقرير الأسبوعي لوزارة الصناعة والتجارة، حول التدابير المتخذة للحد من ارتفاع الأسعار وتعزيز المخزون الإستراتيجي من السلع والمواد الأساسية.
وكشف الشمالي أنه ومن خلال رصد متوسط أسعار 90 سلعة أساسية، فإن الأسواق شهدت استقرار أسعار 55 سلعة أساسية، وانخفاض أسعار 15 سلعة أخرى، في حين ارتفعت أسعار 20 سلعة بنسب بسيطة، وهي سلع تتوافر لها بدائل أخرى في الأسواق، كبعض أنواع الأرز طويل الحبة، وبعض أنواع الدجاج واللحوم؛ وذلك بسبب ارتفاع أسعارها في بلدان المنشأ وارتفاع كلف النقل.
وأكد التزام المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية بقرار تثبيت أسعارها حتى نهاية شهر رمضان المبارك، لافتا إلى أن أسعار السلع في أسواق المؤسستين تنخفض بنسبة (6 %– 8 %) عن مثيلاتها في الأسواق.-(بترا)
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