استدارة أميركا تجاه غزة.. هل هي إعادة تموضع أم إنزال للاحتلال عن الشجرة؟

محمود الطراونة

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عمان- لا يعرف بعد إذا ما كان التحول في الموقف الأميركي الرافض لوقف العدوان الوحشي على قطاع غزة، والمتبني فكرة تهجير الفلسطينيين إلى خارجه قد تغير، وحدثت استدارة فيه، أم أنه مجرد مناورة أميركية - إسرائيلية لكسب الوقت.في هذا النطاق، تتكشف تصرحات وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن في اجتماع مجموعة السبع، عما يمكن أن يلمس منه، بأن هناك تحولا محوريا في الموقف الأميركي في هذا الجانب، في وقت يستمر فيه الدعم العسكري اللوجستي للاحتلال.في تصريحه قال بلينكن "يجب ألا يكون هناك تهجير قسري للمواطنين من غزة، أو احتلال للقطاع بعد انتهاء الحرب"، كما أشار إلى أنه "يتعين أن يبدأ الآن الحديث عن مستقبل ما بعد غزة"، مشددا على عدم "معاودة إسرائيل احتلال القطاع" بعد نهاية حربها عليه.وأضاف "من الواضح أن إسرائيل، لن تستطيع إدارة غزة، إلا أنه قد تكون هناك حاجة إلى فترةٍ انتقالية ما"، وفيما يشبه منح الاحتلال جانبا من الموافقة على الموقف الأميركي هذا، قال إن "القادة الإسرائيليين أبلغونا بأنه ليس لديهم نية للقيام بذلك"، أي إعادة الاحتلال.وأتت تصريحات بلينكن، بعد يوم من تصريحات لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، قال فيها إن "إسرائيل ستتولى مسؤولية الأمن في قطاع غزة بعد الحرب، لفترة غير محددة، ما أثار مخاوف من إعادة احتلال القطاع".وإذ تبدو هذه التصريحات التي تنتقل 180 درجة من موقف لآخر، يؤكد أستاذ العلوم السياسية د. محمد المصالحة أن إنجاز المقاومة الفلسطينية على الأرض، هو من يتحكم بتحريك مواقف الجهتين، بفرض إيقاعه على ميدان المعارك، والتقدم فيها، ما يشكل المحرك الأساس لتوجيه البوصلة إلى حيث يريد ويبدل مواقف الدول من أقصى الرفض إلى فتح مساحات للقبول بجزء من شروط المتقدم في معركة لم ينجل غبارها بعد.ولفت المصالحة إلى أن هذا التنقل في التصريحات، أحدث استدارة في الموقف الأميركي، إزاء مطالبات وقف إطلاق النار، وإقرار هدن إنسانية، في مسعى يتبدى واضحا، بأنه يأتي أيضا في نطاق التخفيف على جيش الاحتلال، الذي مني بخسائر كبيرة فوق أرض المعركة وتحتها أيضا، وهو ما تسوقه تقارير إعلامية دولية، إلى جانب ما يفصح عنه إعلام حركة المقاومة الإسلامية "حماس".كما بين المصالحة، أن الهدن الإنسانية فيما تضمره الدعوات اليها، تسمح أيضا للاحتلال، بإعادة التموضع من جديد، إذ إن التنسيق الكبير بين الأميركيين والاحتلال، يشير إلى تخفيض لهجة الحديث عندما لا تكون هناك إنجازات على الأرض، وهذا بالتالي دفع الولايات المتحدة للتصريح بأنه لا تهجير للفلسطينيين ولا إعادة لاحتلال غزة أو تقسيمها أو حصارها، وهو ما لم نسمعه من قبل بهذا الوضوح، بل لم يكن واردا في الخطاب الأميركي خلال أيام الحرب على غزة، وهو يأتي في ظل اقتراب انعقاد قمة عربية في السعودية.وأشار إلى أن الاحتلال كان متشبثا خلال صعوده على الشجرة بأغصانها، ويبدو أن أداء المقاومة وما يواجهه من ضغط في المجتمع الدولي، وانقلاب كذبه الإعلامي عليه بدأ يكسر أغصان شجرته، دفع الأميركيين للبدء بإنزاله، حتى لا يسمع صوت تكسر أغصانها وهو يسقط عنها، لذا صاغ الأميركيون لإنزاله، صيغة تحاول حفظ ماء وجه نتنياهو في داخل مجتمع الاحتلال، ومحاولين أيضا تقديم صيغة للمجتمع الأميركي الذي ترتفع نسبة معارضي الحرب على غزة فيه، تظهرهم وكأنهم يعملون في نطاق يخفف من حجم الرفض لهذه الحرب.أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية د. فيصل الرفوع، بين أن الاستدارة التي بدأت تظهر في الموقف الأميركي، مفاجئة، موضحا أن الولايات المتحدة بدأت تتعرض لنقد واسع من مجموعة السبع، إزاء انحيازها الفج للاحتلال، إلى جانب أن نتائج العمليات الميدانية للمقاومة على الأرض، لا تبشر بالنسبة للاحتلال، بل المؤشرات تفيد بحالة تضعضعه إذا لم يكن أكثر من ذلك، وبالتالي بات المحتل في مأزق، وفي فك معركة استنزاف، لن يحتمل الاستمرار فيها.وأضاف الرفوع، بدا واضحا بأن لهجة بلينكن في خطابه، أبدته متحمسا وهو يتحدث عن عدم وجود تهجير للغزيين، وعدم احتلال غزة من جهة، كما كانت لهجته في الحديث عن "حماس" خالية من القسوة أو الإدانة.وأوضح أن "حماس"، ليست جيشا نظاميا يمكن للاحتلال اجتياحه في ساعات، إنها تنظيم عقائدي تمكن من التسبب بالرعب للاحتلال، كما جعلهم يعيدون حساباتهم بشأنه، ما يفسر بشكل قاطع، أن على الاحتلال إيقاف عملياته البرية كاملة، لأنها تثبت بأن قواته تمنى كلما بقيت في الحرب البرية بخسائر جسيمة، برغم تعمده إخفاء واقعها وما يدور على الأرض وعدد قتلاه، وخسائره.من جانبه، أشار أستاذ العلوم السياسية د. باسم تليلان الى محددات الموقف الأميركي الجديدة تجاه الحرب على غزة، موضحا بأن الموقف الأميركي أنشئ منذ بدايته على التزييف والتضليل والكذب، وعبر روياته المزورة كان يستدر عطف الأميركيين والغرب، وأيضا فإن الحزب الديمقراطي في أميركا، وبشكل مباشر منذ اتفاقيات وارسو، كان مع حل الدولتين وضد حل الدولة الواحدة، ما يعزز المصالح الأميركية في المنطقة العربية، ويرسي نفوذه من دون قلق.وأضاف تليلان، لكننا في الأسبوعين الأخيرين، شهدا تزعزعا في موقف وقناعات الغرب، بخاصة وأن الأميركيين أدركوا بأن الأهداف التي طرحها الاحتلال في غزة غير حقيقية ولا تمس الواقع، يخيم عليها الضباب وينتفي منها التحديد.وقال إن الولايات المتحدة تخشى أن يلحق بحليفتها التاريخية فشل عسكري ذريع، مستعيدة ذكرياتها في فيتنام، وسيناريوهاتها، وما خاضته في وحلها، إلى أن لحقت بها خسارة فادحة، مؤكدا أن الاحتلال لا يمكنه خوض حرب طويلة، وأنه تاريخيا يعتمد على حروب خاطفة، بينما تجره المقاومة إلى حرب استنزاف، لا نهاية لها.