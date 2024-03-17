الأحد 17 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

استشهاد 13 أسيرا فلسطينيا داخل سجون الاحتلال بعد 7 أكتوبر

أسرى فلسطينيون خلف القضبان في أحد سجون الاحتلال-(وكالات)
أسرى فلسطينيون خلف القضبان في أحد سجون الاحتلال-(وكالات)
ارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة الفلسطينية داخل سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر جرّاء التعذيب، والتنكيل، والتجويع، بالإضافة للجرائم الطبية، إلى 13 شهيدًا وهم:اضافة اعلان

•الشهيد عمر دراغمة من طوباس
•الشهيد عرفات حمدان من رام الله
•الشهيد ماجد زقول من غزة
•شهيد رابع لم تعرف هويته
•الشهيد عبد الرحمن مرعي من سلفيت
•الشهيد ثائر أبو عصب من قلقيلية
•الشهيد عبد الرحمن البحش من نابلس
•الشهيد محمد الصبار من الخليل
•الشهيد خالد الشاويش من طوباس
•الشهيد عز الدين البنا من غزة
•الشهيد عاصف الرفاعي من رام الله
•الشهيد أحمد قديح من غزة
•الشهيد جمعة أبو غنيمة من النقب
بالإضافة إلى الجريح المعتقل محمد أبو سنينة من القدس والذي استشهد في مستشفى (هداسا) بعد إصابته واعتقاله بيوم.

ووفق بيان صادر عن نادي الأسير فإن إعلام الاحتلال كان قد كشف عن استشهاد معتقلين من غزة في معسكرات الاحتلال، وحتى اليوم يرفض الاحتلال الإفصاح عن هوياتهم، وذلك في ضوء استمراره بتنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة بعد السابع من أكتوبر.

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